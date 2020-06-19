Дела Майдана: экс-бойцу "Беркута" сообщили о подозрении за события на Институтской

19.06.2020 19:02

Укринформ

Сообщено о подозрении бывшему служащему полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного Главному управлению МВД Украины в г. Киеве, который принимал участие в событиях 20 февраля 2014 на ул. Институтской.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Экс-правоохоранитель подозревается в превышении своей власти и служебных полномочий на исполнение явно преступного приказа руководства; в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом, опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц; в завладении огнестрельным оружием , которое использовалась при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности; в террористическом акте в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины) ", — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что причастность «экс-беркутовца» была установлена с достаточно обоснованным подозрением благодаря экспертам-баллистам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. M.С. Бокариуса.

В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов предварительного расследования и суда, сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом для вручения сообщений, в случае невозможности непосредственного вручения в день составления.

"В настоящее время организуется розыск подозреваемого", — добавили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, во время евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, 104 человека погибли.

По данным МВД, от 18 февраля по 2 март 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева также погибли 17 силовиков.

По материалам: ukrinform.ru