Двое украинских военных подорвались на мине в зоне ООС на Донбассе

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Как сообщают в штабе Операции объединенных сил, инцидент случился в пятницу, 19 июня, неподалеку населенного пункта Новотошкивское.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — sprotyv.info

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-центр ООС.

«Сегодня, 19 июня возле Новотошкивского, на мине подорвались двое украинских военных. К счастью, никто не погиб, они лишь получили ранения».

В штабе отметили, что пострадавшим оперативно предоставили медпомощь и и отправили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали, что вчера на Донбассе погиб один украинский военный.


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