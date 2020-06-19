Двое украинских военных подорвались на мине в зоне ООС на Донбассе

Как сообщают в штабе Операции объединенных сил, инцидент случился в пятницу, 19 июня, неподалеку населенного пункта Новотошкивское.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-центр ООС.

«Сегодня, 19 июня возле Новотошкивского, на мине подорвались двое украинских военных. К счастью, никто не погиб, они лишь получили ранения».

В штабе отметили, что пострадавшим оперативно предоставили медпомощь и и отправили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали, что вчера на Донбассе погиб один украинский военный.