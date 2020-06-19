Эти правила работают всегда: руководство по эксплуатации своей жизни

Важное Общество
Ник Петров0
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Жизнь, как и все в этом мире, существует по определенным правилам. Зная их человек может значительно облегчить свое существование.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на slovofraza.com.

Руководство по эксплуатации жизни.
Правила жизни, следуя которым можно облегчить свое существование. Фото: slovofraza.com.

Правила жизни, которые работают всегда.

Правило взаимности:

Прежде, чем обсуждать других, следует обратить внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

Правило боли:
Обиженный человек наносит обиды другим.

Правило бумеранга:
Когда мы помогаем другим, мы помогаем самим себе.

Правило обмена:
Вместо того, чтобы ставить других на место, поставьте на их место себя.

Правило обучения:
Каждый встречный, потенциально может чему-нибудь научить.

Правило харизмы:
Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.

Правило ситуации:
Ситуация никогда не должна значить больше, чем взаимоотношения.

Правило Боба:
Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб.

Правило земледелия:
Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.

Правило 101 процента:
Отыщи 1 процент, с которым согласен, и направь на него 100 процентов своих усилий.

Правило терпения:
Путешествие с другими всегда медленное. Хочешь идти далеко – иди вместе, хочешь идти быстро – иди один.

Правило двух сторон одной медали:
Подлинные взаимоотношения заключаются в верности друзьям, когда они терпят неудачу, и в радости за них, когда они добиваются успеха.

Правило симпатии:
При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.

Правило сотрудничества:
Совместная работа повышает вероятность совместной победы.

Ранее сообщалось о том, как рассчитать свой цифровой код удачи.


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