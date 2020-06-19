Эти правила работают всегда: руководство по эксплуатации своей жизни
Жизнь, как и все в этом мире, существует по определенным правилам. Зная их человек может значительно облегчить свое существование.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на slovofraza.com.
Правила жизни, которые работают всегда.
Правило взаимности:
Прежде, чем обсуждать других, следует обратить внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.
Правило боли:
Обиженный человек наносит обиды другим.
Правило бумеранга:
Когда мы помогаем другим, мы помогаем самим себе.
Правило обмена:
Вместо того, чтобы ставить других на место, поставьте на их место себя.
Правило обучения:
Каждый встречный, потенциально может чему-нибудь научить.
Правило харизмы:
Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.
Правило ситуации:
Ситуация никогда не должна значить больше, чем взаимоотношения.
Правило Боба:
Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб.
Правило земледелия:
Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.
Правило 101 процента:
Отыщи 1 процент, с которым согласен, и направь на него 100 процентов своих усилий.
Правило терпения:
Путешествие с другими всегда медленное. Хочешь идти далеко – иди вместе, хочешь идти быстро – иди один.
Правило двух сторон одной медали:
Подлинные взаимоотношения заключаются в верности друзьям, когда они терпят неудачу, и в радости за них, когда они добиваются успеха.
Правило симпатии:
При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.
Правило сотрудничества:
Совместная работа повышает вероятность совместной победы.
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