Эти правила работают всегда: руководство по эксплуатации своей жизни

Жизнь, как и все в этом мире, существует по определенным правилам. Зная их человек может значительно облегчить свое существование.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на slovofraza.com.

Правила жизни, которые работают всегда.

Правило взаимности:

Прежде, чем обсуждать других, следует обратить внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

Правило боли:

Обиженный человек наносит обиды другим.

Правило бумеранга:

Когда мы помогаем другим, мы помогаем самим себе.

Правило обмена:

Вместо того, чтобы ставить других на место, поставьте на их место себя.

Правило обучения:

Каждый встречный, потенциально может чему-нибудь научить.

Правило харизмы:

Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.

Правило ситуации:

Ситуация никогда не должна значить больше, чем взаимоотношения.

Правило Боба:

Когда у Боба проблемы со всеми, обычно главной проблемой является сам Боб.

Правило земледелия:

Все взаимоотношения можно и нужно культивировать.

Правило 101 процента:

Отыщи 1 процент, с которым согласен, и направь на него 100 процентов своих усилий.

Правило терпения:

Путешествие с другими всегда медленное. Хочешь идти далеко – иди вместе, хочешь идти быстро – иди один.

Правило двух сторон одной медали:

Подлинные взаимоотношения заключаются в верности друзьям, когда они терпят неудачу, и в радости за них, когда они добиваются успеха.

Правило симпатии:

При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.

Правило сотрудничества:

Совместная работа повышает вероятность совместной победы.

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