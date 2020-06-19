Количество протоколов за нарушение карантина возросло в три раза — совещание в ОП

19.06.2020 15:40

Укринформ

В связи с новыми антирекордами заболеваемости COVID-19 существует потребность четкой согласованной коммуникации с людьми относительно правил карантина.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

«Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных учреждений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то будут больше придерживаться адаптивного карантина», — сказал Зеленский.

В свою очередь, чиновники подчеркнули, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и подчеркнули необходимость более тесной координации в коммуникациях относительно мероприятий карантина с местными властями и населением.

В то же время на совещании сообщили, что Национальная полиция за последние несколько дней составила втрое больше администратичних протоколов за нарушения карантина.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом — 921 человек, 19 человек умерли. Дополнительно он отметил, что международные информационные агентства сообщают, что ряд стран также решила пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие мероприятия в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

Как сообщал Укринформ, за сутки в Украине заболел 921 человек, зафиксированы 19 летальных случаев, выздоровели 586 пациентов.

За все время пандемии заболели 34984 человека, из них 2570 детей и 5877 медработников, в общем выздоровели 16033 человека, летальных случаев 985.

По материалам: ukrinform.ru