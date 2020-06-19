НАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает бывшего чиновника в том, что из-за его незаконных действий Госбюджет потерял 30,5 млн гривен. В частности, речь идет о том, что Омелян разрешил уменьшить портовые сборы на 20%, что и привело к убыткам.

Об этом пишет «НБН»

В НАБУ сообщают, что экс-министр выдал незаконный указ, об уменьшении почти всех портовых сборов (кроме маячных) на 20%:

«Один из таких сборов является административным, то есть — часть денег входит в Госбюджет. Соответственно, менять размер сбора может только парламент, а не министр».

Из-за такого решения Омеляна, подытожили в НАБУ, Госбюджет Украины недополучил 30,5 миллионов гривен в 2018 году.

Сам Владимир Омелян также подтверждает, что ему объявили о подозрении. Правда, как отметил экс-чиновник у себя в Facebook, в НАБУ его пригласили в качестве свидетеля, а выяснилось, что хотят вручить подозрение:

«Я отмечу, что решение снизить сборы было коллегиальным, принималось всем Кабмином, а не мной отдельно. Более того, благодаря этому решению мы увеличили товаро/грузопоток и в 2018-2019 годах прирост составил более 20%. И растет дальше, даже несмотря на коронакризис».

Напомним, ранее мы писали, что в дом Омеляна пришли с обысками.