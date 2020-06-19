Рада продлила действие закона о лечении COVID-19

19.06.2020 13:15

Укринформ

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел II" Заключительные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законы Украины о лечении коронавирусной болезни (COVID-19) "(продление срока действия в связи с угрозой роста заболеваемости населения коронавирусной болезнью (COVID-19) "№3636.

Решение поддержали 311 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Принятый документ продлевает срок действия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" до 1 января 2021 года.

"Проект закона разработан с целью обеспечения доступа больных коронавирусной болезнью граждан к лекарствам и предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) среди населения Украины", — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" появилась возможность применять для лечения больных COVID-19 незарегистрированных лекарственных средств, рекомендованных официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран-членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, государства Израиль, а также зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни и рекомендуемых официальным органом указанных выше стран.

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Также принятие закона создало правовую основу для утверждения протоколов клинических исследований лекарственных средств, для лечения COVID-19 и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней; проведения экспертизы регистрационных материалов и материалов о внесении изменений в регистрационные материалы лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни в срок до 5 календарных дней; принятия решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации таких лекарственных средств в срок, не превышающий 2 рабочих дней по результатам экспертизы регистрационных материалов (регистрационного досье) и проведения экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в срок до 5 календарных дней.

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Однако срок действия указанных норм истекаетт 1 июля 2020.

В то же время, учитывая высокую вероятность усиления пандемии коронавирусной болезни, особенно в осенне-зимний период, авторы законопроекта считают крайне целесообразным продление срока действия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" в целях сохранения жизни и здоровья украинцев, обеспечения их своевременной медицинской помощью и лекарственными средствами в случае болезни.

Как сообщал Укринформ, 30 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни COVID-19 (законопроект №3268).

Этот закон ввел в Украине практику применения зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не включены в утвержденную инструкцию по применению как один из путей решения вопроса доступности фармакотерапии на период эпидемии коронавирусной болезни.

Вопросы анализа доказательств и, соответственно, принятия решения о возможности применения зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не включены в утвержденную инструкцию по применению, целесообразно было бы совместить с разработкой медико-технологических документов системы стандартизации (клинических руководств и протоколов медицинской помощи).

По материалам: ukrinform.ru