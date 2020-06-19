Раде предлагают ввести "декретный" отпуск для мужчин

19.06.2020 16:15

Укринформ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона на выполнение обязательств Украины в рамках международного «Партнерства Биарриц», который расширяет возможности украинских мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей, а также предлагает ввести новый вид отпуска для мужчин — отпуск при рождении ребенка.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под №3695, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Законопроект поможет устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине", — говорится в сообщении.

Документом, в частности, предложено внести изменения в Кодекс законов о труде и закона «Об отпусках», закрепив на законодательном уровне такие права мужчин:

— на установление сокращенного рабочего времени для отцов, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью (в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин);

Читайте также: В Финляндии хотят давать родителям и матерям одинаковый декретный отпуск

— на получение мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;

— равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (в действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, что ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом — предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска).

"Этот законопроект — первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного «Партнерства Биарриц» по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Присоединение Украины к «Партнерству» было инициировано первой леди Еленой Зеленской и поддержано Кабинетом министров ", — рассказали в ОП.

Об этом также сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице у Facebook.

"По инициативе первой леди Елены Зеленской вместе с коллегами по фракции «Слуга народа» и МФО «Равные возможности» подготовили законопроект, который предлагает ввести родительский отпуск", — отметила политик.

По ее словам, при рождении ребенка будет предусматриваться единоразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных, а также по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста — с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству.

Как сообщалось, супруга Президента Елена Зеленская в декабря 2019 года инициирована присоединение Украины к международному "Партнерству Биарриц", начатого странами G7 для утверждения гендерного равенства.

По материалам: ukrinform.ru