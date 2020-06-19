Степанов назвал поведение украинцев относительно карантинных ограничений “анархией”

18.06.2020 23:43

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал поведение украинцев с точки зрения соблюдения правил карантина “анархией”.

Об этом он сказал в эфире программы “Право на власть”.

“Главное, чтобы мы прекратили это (рост заболеваемости COVID-19 — ред.) — об этом надо задуматься и придерживаться тех рекомендаций министерства, которые даются. Потому что , извините, и анархия, которая происходит с точки зрения соблюдения правил… надо посмотреть на улице, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе, достаточно трудно говорить, что в такой способ мы можем сдерживать распространение коронавирусной болезни”, — сказал Степанов.

По его словам, граждане должны обратить внимание на то, что заболеваемость COVIDD-19 растет, растет количество госпитализированных и количество умерших.

В то же время, по его словам, существуют определенные законодательно установленные инструменты контроля за соблюдением ограничительных мер, которые есть в Национальной полиции, Госпродспоживслужбы.

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Также, по его словам, МИНЗДРАВ контролирует ситуацию по оказанию медицинской помощи при заболевании COVID-19, анализирует статистическую информацию, на основе чего и предлагаются изменения в адаптивном карантин.

Как сообщал Укринформ, 18 июня в Украине установлен своеобразный "антирекорд" по количеству заболевших на сутки — 829 человек. Всего с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 34 063 человека.

По материалам: ukrinform.ru