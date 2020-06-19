У курсантов академии СБУ обнаружили коронавирус

19.06.2020 16:50

Укринформ

Служба безопасности Украины подтвердила факт обнаружения коронавируса у курсантов Национальной академии СБУ.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-центре СБУ.

"Впервые инфекция была диагностирована у одного из курсантов после общения с родственниками. У курсантов, контактировавших с больным, также обнаружен вирус. Все они изолированы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение болезни у всех курсантов протекает в легкой форме", — сказали в пресс-центре.

Там отметили, что инфицированные курсанты находятся под круглосуточным контролем. При необходимости им проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные методы диагностики. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано.

Остальным курсантов проводится дополнительное тестирование, пока они находятся на обсервации. Ситуация под контролем руководства СБУ, заверили в спецслужбе и добавили, что соблюдение требований обсервации и постоянный медицинский мониторинг обеспечивают специалисты Военно-медицинского управления СБУ.

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В Академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений, сказали в СБУ.

Ранее СМИ сообщили, что в Национальной академии Службы безопасности Украины зафиксирована вспышка коронавируса — COVID-19 обнаружен у 27 человек.

По материалам: ukrinform.ru