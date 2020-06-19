Украина приближается к новой волне COVID-19 – Шмыгаль

19.06.2020 17:08

Укринформ

Украина приближается к новой волне COVID-19 .

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на внеочередном заседании правительства в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы фактически сегодня получим начало первой или второй волны заболеваемости коронавирусом. Это очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не выдуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом", — заявил Шмыгаль.

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По состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах. Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая. С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установке адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. 17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

По материалам: ukrinform.ru