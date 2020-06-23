Колледжи освободили от государственной итоговой аттестации — разъяснение Минобразования

23.06.2020 18:50

Укринформ

В 2020 году ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования (ПОСО) в учреждениях профессионального передвысшего образования, освобождаются от ГИА, но имеют право ее сдать в форме ВНО.

Об этом говорится в разъяснении, обнародованном на сайте Министерства образования и науки.

"Выпускники 2020 года, которые в 2019/2020 году завершают обучение и имеют право повторной сдачи ГИА в форме ВНО, могут подать заявление об освобождении от государственной итоговой аттестации. Ранее изданные приказы о предоставлении им академических отпусков должны быть отменены. Внешнее независимое оценивание (ВНО) сдают поступающие в учреждения высшего образования ", — говорится в сообщении.

Кроме того, соискатели образования, претендующие на золотую или серебряную медаль, имеют право получить такие медали без прохождения ГИА.

В МОН отметили, что в приложениях к свидетельствам о полном общем среднем образовании отмечается освобождение от государственной итоговой аттестации.

Результаты ВНО как оценки ГИА вносятся в приложение к свидетельству по желанию студента (по заявлению совершеннолетнего соискателя или одного из родителей, других законных представителей несовершеннолетних соискателей образования).

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Это касается таких категорий студентов: которые в 2019/2020 учебном году завершают получение ПОСО и завершают обучение в 2021 или 2022 году; которые в 2019/2020 учебном году имеют право повторной сдачи ГИА в форме ВНО и завершают получение образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста в 2021 году.

Как сообщалось, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

По материалам: ukrinform.ru