На свадьбах может быть не более 10 человек – Минздрав

23.06.2020 10:48

Укринформ

Сейчас в праздновании свадьбы возможно участие максимум 10 человек.

Это подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"На 50 человек проводить свадьбу невозможно согласно установленным на сегодня правилам. Эти мероприятия возможны только до 10 человек", — сказал он.

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Как сообщалось, 17 июня Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля и внес изменения в карантинные ограничения.

По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19, в частности за сутки 833.

По материалам: ukrinform.ru