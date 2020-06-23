Показатели заболеваемости COVID-19 позволяют провести ВНО — Степанов

23.06.2020 10:37

Укринформ

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекции в Украине позволяют провести внешнее независимое оценивание.

Об этом на брифинге 23 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"60 на 100 000 населения — это (максимально допустимый) показатель количества активных больных на данный момент. Активные больные — это те люди, которые непосредственно сейчас болеют коронавирусом … На сегодняшний день этот показатель составляет около 48 на 100 000 населения, поэтому проведение ВНО в нашей стране возможно ", — сказал Степанов.

Как сообщал Укринформ, основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии. На нее зарегистрировалось 379 493 участника, которые выбрали 1 227 154 тестирования.

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22 июня Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает для выпускников школ 2020 г. государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по желанию. В этом году ВНО будет обязательным только для выпускников, которые планирует поступать в вузы.

По материалам: ukrinform.ru