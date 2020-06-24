7 интимных тайн, о которых никто не должен знать: о них нужно молчать даже с самыми близкими друзьями

Информация, которую знает один, принадлежит одному ему, а то, что известно двоим, в скором времени будет на слуху у всех.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Эти тайны никогда нельзя раскрывать даже самым близким друзьям. Фото: postila.ru.Глупо ожидать, что друзья будут хранить ваши секреты, которыми вы с ними поделились, как свои собственные. Если такое и случается, то это скорее исключение, а не правило.

Однако бывают ситуации, иногда человеку просто необходимо выговориться, или «спустить пар».

В этой статье приведены 7 интимных тайн, о которых нельзя говорить даже самыми близким друзьям.

Ссоры со своими родными

Выносить сор из избы вообще очень вредно для всех. Нельзя рассказывать о членах семьи ничего того, что вы сами не можете спокойно повторить им в лицо.

Поведение своего ребенка

Очень глупо жаловаться на человека, которого ты сам вырастил и воспитал. Вместо этого, лучше самому обратиться к психологу.

Подробности своей интимной жизни

Друг или подруга могут повздыхать и даже восторгаться вашему рассказу о том, кто кого, как и сколько раз, и какие при этом у вас были ощущения. А потом за вашей спиной будут ходить разные обидные сплетни.

Свои сексуальные фантазии, или особые желания вашего партнера

Подобные рассказы вообще считаются недопустимыми. О своих фантазиях можно говорить только своему партнеру в интимный момент. Никому другому знать о них уж точно не нужно. Также вульгарно и пошло разбалтывать чужие интимные секреты. Этого делать в принципе нельзя.

Факт вашей измены или измены партнера

Друзья конечно горячо посочувствуют вам, но не факт, что они с восторгом воспримут эту новость. Если же после факта измены вы решите расстаться с партнером, то лучше сначала сделать это, а уж потом делиться новостью.

Недостатки партнера и его физические особенности

Рассказывать подробности о недостатках партнера, его болезнях, интимных привычках, или еще хуже, увечьях, вообще низко и подло. Вы сами в таком случае будете выглядеть некрасиво

Участие в финансовых аферах или ошибки с деньгами

Очень плохо, что в школах не учат финансовой грамотности, поэтому многие получают негативный опыт на жизненном пути методом проб и ошибок. Если вы решили рассказать о том, как потеряли деньги, в результате аферы, то это стоит сделать в назидание другим. В других случаях лучше помалкивать.

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