Из Китая прибыл очередной гуманитарный медгруз

Общество
Таисия Слепцова0
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Из Китая прибыл очередной гуманитарный медгруз

Из Китая прибыл очередной гуманитарный медгруз

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24.06.2020 10:29

Укринформ

На военный аэропорт в Борисполе прибыл самолет Вооруженных сил Украины с гуманитарным грузом из КНР для противодействия распространению COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Груз объемом в 125 м3 содержит более 1 млн защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19, дезинфектанты и антисептики.

Груз собран при содействии 39 государственных и муниципальных структур, компаний, общественных организаций и групп активистов Китая.

Из Китая прибыл очередной гуманитарный медгруз

Из Китая прибыл самолет с медицинской помощью / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Из Китая прибыл очередной гуманитарный медгруз

Из Китая прибыл очередной гуманитарный медгруз

Из Китая прибыл очередной гуманитарный медгруз

Из Китая прибыл очередной гуманитарный медгруз

Из Китая прибыл очередной гуманитарный медгруз

В составе гумпомощи в Украину также доставлены десять аппаратов искусственной вентиляции легких, переданных Президенту Украины Владимиру Зеленскому основателем "Alibaba Group" Джеком Ма.

Содержимое груза будет направлено украинским ЦОИВ, государственным больницам Киева и других регионов, ряду областных и городских госадминистраций, высшим учебным заведениям, Обществу Красного Креста и другим организациям.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 24 июня в Украине подтверждено 39 014 случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru


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