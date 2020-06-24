Из Китая прибыл очередной гуманитарный медгруз

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24.06.2020 10:29

Укринформ

На военный аэропорт в Борисполе прибыл самолет Вооруженных сил Украины с гуманитарным грузом из КНР для противодействия распространению COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Груз объемом в 125 м3 содержит более 1 млн защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19, дезинфектанты и антисептики.

Груз собран при содействии 39 государственных и муниципальных структур, компаний, общественных организаций и групп активистов Китая.

Из Китая прибыл самолет с медицинской помощью / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

В составе гумпомощи в Украину также доставлены десять аппаратов искусственной вентиляции легких, переданных Президенту Украины Владимиру Зеленскому основателем "Alibaba Group" Джеком Ма.

Содержимое груза будет направлено украинским ЦОИВ, государственным больницам Киева и других регионов, ряду областных и городских госадминистраций, высшим учебным заведениям, Обществу Красного Креста и другим организациям.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 24 июня в Украине подтверждено 39 014 случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru