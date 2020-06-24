Распознай афериста: банки никогда не требуют данных карточки

Аналитика

24.06.2020 23:18

Укринформ

И помните, что поймать и обвинить «банковского» афериста очень трудно. Полиция не любит браться за подобные дела

В последние несколько месяцев в Украине вновь участились случаи телефонного мошенничества — вишинг и смишинг. В первом случае банковские реквизиты требуют во время телефонного звонка, во втором — через sms-сообщение, которое толкает жертву позвонить злоумышленникам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Обычно, это звонок или сообщение от якобы сотрудника банка. Мол, произошел технический сбой, в результате чего вы можете потерять свои сбережения (одна из многочисленных выдумок в арсенале мошенников). Телефонный собеседник уверяет вас, что проблему можно решить прямо сейчас, но для этого от вас требуется сообщить дополнительную информацию в виде ПИН-кода, срока действия и номера банковской карты, а также кода безопасности CVC (три цифры на обратной стороне карты).

Подобным образом в начале апреля мошенники пытались «выцепить» деньги у матери автора, которая является клиенткой «Ощадбанка». Сообщение выглядело так: «Ваша карта заблокирована из соображений безопасности банка. За информацией обращайтесь: 0800 *** бесплатно. OschadBank.ua ». К счастью, все обошлось (мама сразу набрала меня, удалив упомянутое смс с телефона).

Однако не каждая «рыба» способна выскочить из сетей афериста. Например, недавно со счета жительницы Подволочисского района (Тернопольской области) было снято почти 6 тыс. гривень, пишет местная газета «Свобода». Цитируем: «Мужской голос сообщил: «Я работник банка ПУМБ, хотим помочь, поскольку с вашего счета злоумышленники проводили транзакцию и нужно заблокировать вашу банковскую карточку». Женщина не на шутку всполошилась, а «работник банка» успокоил, мол, сейчас придет смс-сообщение, с помощью которого заблокируют транзакцию. Эсэмэска пришла, и женщина продиктовала цифры, которые были в сообщении, «работнику». Он утешил: счет уже заблокирован, но деньги висят на транзакции, и для того, чтобы их вернуть, необходимо ввести код, который будет указан в следующей sms. Женщина продиктовала и это. После этого зайти в мобильное приложение своего банковского счета уже не могла. Набрала «горячую линию» банка — там ответили, что с ее счета снято 5939 гривен, и посоветовали обратиться в полицию».

Также попала на крючок мошенников жительница Калуша (Ивано-Франковская области). С ее банковской карты выманили 10 тыс гривен. Об этом говорится на сайте онлайн-издания «Місто». «Женщине позвонил неизвестный, который представился «сотрудником службы безопасности банка», услугами которого она пользуется, мол, банк меняет терминалы, и ее карта будет заблокирована, а затем нужно указать последние четыре цифры, которые придут смс-оповещением на телефон, — пишет «Місто». — Жертва так и сделала, а уже через несколько минут ей пришло сообщение о снятии с 10 тысяч гривень».

Но не звонком (смс) из «банка» едиными. Истории, озвученные мошенниками, могут быть самые разнообразные.

КАК ЧАСТО ВЫМАНИВАЮТ СРЕДСТВА ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН

«Чем больше банк, тем больше у него эмитировано карточек, и тем чаще клиенты подвергаются подобные случаи», — комментирует Укринформу начальник отдела внешней коммуникации «Ощадбанка» Ярослава Титова. «Чаще всего аферисты выманивают деньги, называясь службой безопасности банка, или Нацбанка, или представителями медучреждений, соцслужб и т.д., — рассказывает Титова. — Или — из свежего — во время эпидемии коронавируса нередко фиксировались также случаи, когда мошенники, звоня своим жертвам, говорили, что им якобы начислено пособие от государства. Вариантов выманить средства множество, но почти все между собой похожи: человеку присылают смс или звонят и выспрашивают личные и карточные данные». Поэтому представитель «Ощадбанка» отмечает: «Банк (представитель, служба безопасности банка и т.д.) никогда не выспрашивает никаких данных о карточке. Это конфиденциальная информация, которую никогда нельзя распространять или разглашать посторонним лицам».

Также госпожа Титова указала на довольно интересную деталь. Принято считать, что чаще всего в «лапы» мошенников попадают пожилые люди. Но это не так. «Это стереотип. У пенсионеров меньше карточек. Уязвимая категория — люди среднего возраста. Именно они активно пользуются карточками», — отметила начальник отдела внешней коммуникации «Ощадбанка».



Максим Батуренко

В свою очередь руководитель отдела консультирования по управлению рисками компании KPMG в Украине Максим Батуренко рассказал Укринформу об основных видах телефонного мошенничества, а также, кто и как становится мишенью злоумышленников. А это, в частности:

социально изолированные или одинокие люди (схемы, реализуемые путем установления романтических отношений)

лица, имеющие финансовые трудности (схемы, когда злоумышленник предлагает жертве беззалоговый кредит (при условии, что последняя заплатит авансом комиссию, или же злоумышленник представляется жертве коллектором, требуя оплатить несуществующий долг), а также инвестиционные программы под небывало высокие проценты)

срочная помощь члену семьи / другу — мошенник, который обычно ориентируется на пожилых людей и пользуется тем, что они плохо слышат, выдает себя за их внука или внучку. «Внук» говорит, что он попал в беду и нуждается в деньгах. Таких случаев еще очень много. Злоумышленники используют данные из социальных сетей, чтобы истории звучали правдоподобно, и говорят приглушенными голосами, делая вид, что они плачут;

лотереи — злоумышленники сообщают человеку, он выиграл при розыгрыше приза, в котором она на самом деле никогда не участвовала. Жертву просят оплатить комиссионные за выдачу или доставку подарка или денег. Ей также могут предложить позвонить по телефону с высоким тарифом оплаты, чтобы получить приз. Часто мошенники используют названия реальных розыгрышей с тем, чтобы жертва могла убедиться в их законности;

мошенники звонят жертвам или присылают электронные сообщения, выдавая себя за представителей судебных и налоговых органов. В некоторых случаях мошенник требует немедленно осуществить погашение задолженности, например, просроченного штрафа за нарушение правил парковки или просроченных налогов. Мошенник может угрожать тем, что неуплата приведет к увеличению суммы задолженности или даже сроку заключения.

Максим Батуренко также обратил внимание на то, что методы мошенников становятся все более изощренными, а их подходы могут быстро адаптироваться. «По результатам глобального исследования KPMG по вопросам мошенничества в банковской сфере, тенденция увеличения как количества случаев внешнего мошенничества, так и размеров вызванных ими убытков набирает обороты во всем мире. Банки отовсюду заявляют, что нарушения безопасности данных по вине клиентов находятся за пределами контроля банков». То есть никто, кроме вас, не несет ответственность за то, что вы выдали мошеннику секретную информацию.

НАКАЗАТЬ АФЕРИСТОВ: НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО?

Мы спросили адвоката, партнера юридической фирмы BARGEN Дмитрия Никифорова ловят ли хоть кого-то из мошенников? И какие наказания предусмотрены за подобные преступления?



Дмитрий Никифоров

Эксперт говорит, что начиная с 2012 года правоохранительные органы ежегодно фиксировали положительную динамику этой категории преступлений. «Всплески телефонных мошенничеств связывают с ухудшением экономической ситуации и повышением общего уровня преступности. Реально такие преступления не расследуются, а случаи доведения дел до суда — большая редкость», — утверждает юрист.

А связано это с тем, что следствию необходимо не меньше месяца только для того, чтобы получить у оператора мобильной связи информацию о местонахождении мобильного терминала, с которого осуществлялся звонок. «Сначала следователю необходимо обратиться в суд, чтобы получить разрешение на доступ к базе мобильного оператора. Выполнять решение суда можно только в Киеве — в главных офисах операторов. Поэтому, например, следователю из Великолепетиского района Херсонской области придется потратить несколько дней только на поездки. За это время мошенник легко меняет sim-карту и местонахождение и избегает ответственности», — поясняет Никифоров.

Следователи могут установить личность, только если потерпевшему известен номер карты, на которую зачислились украденные деньги. Тогда можно проследить место снятия денег и получить видео с банкомата, на котором будет видно лицо, говорит он. «Но опять таки, владельцем карточки может быть подставное лицо. Поэтому в большинстве случаев мошенники избегают наказаний», — добавил юрист.

Наконец, что касается наказания, то, по словам Никифорова, в зависимости от суммы ущерба и количества привлеченных лиц, за мошенничество можно получить минимальный штраф, так и реальный срок в лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.



Виталий Власюк

«Достоверной статистики нет и быть не может. Большинство лиц, которые с этим сталкиваются, просто не заявляют. Не все заявления регистрируются и полицией, в первую очередь, учитывая бесперспективность. Хотя полиция, при желании, могла бы активнее работать над противодействием», — комментирует юрист, управляющий партнер «єПраво» Виталий Власюк.

Впрочем, если полиция берется всерьез и привлекает «киберов» (Департамент киберполиции. — Ред.), то, по его мнению, дело имеет все шансы на успех. «Ведь обычно звонят / пишут с одних и тех же «семерок», которые не так сложно вычислить», — резюмировал Власюк.

КИБЕРПОЛИЦИЯ И НАЦБАНК РЕКОМЕНДУЮТ: КАК НЕ ПОПАСТЬ НА КРЮЧОК МОШЕННИКА

Департамент киберполиции и Национальный банк Украины постоянно размещают на своих официальных сайтах или на страницах в соцсети Фейсбук рекомендации о том, как не попасть в неприятности, потеряв денежные сбережения на банковской карточке. Укринформ собрал их вместе, изложив в десяти пунктах:

никому и никогда не сообщайте свой ПИН-код, номер и срок действия карты, а также ее CVV-код (последние три цифры на обратной стороне карты)

ни в коем случае не передавайте личную информацию в ответ на электронные письма или же звонки из якобы банка. Лучше сами перезвоните на официальный номер call-центра вашей финучреждения и выясните ситуацию (короткий номер указан на карточке);

работник банка никогда не будет звонить к вам с закрытого номера. Если вас просят прислать пароль или другие карточные данные, не делайте этого, пока сами не свяжетесь с банком и не убедитесь, что это не попытка мошенничества;

работник банка никогда не может сам звонить вам, чтобы спросить ваше «контрольное слово» из анкеты;

практикуя куплю-продажу через Интернет, лучше заведите для этого отдельную карточку. И храните там столько денег, сколько нужно для конкретной операции. Не используйте для оплаты в Интернете карты, на которых постоянно находятся большие суммы денег;

не оставляйте персональные данные и данные о своей карточке на интернет-сайтах в объявлениях;

установите лимит снятия наличных с карты: суточный и на каждую операцию. При необходимости вы сможете легко его изменить, а вот мошенникам это ограничит пространство для действий;

подключитесь к sms-банкингу, чтобы знать обо всех операциях по вашему счету;

не верьте обещаниям получить «легкие» деньги, которых вы не ожидали (надбавки к зарплате, пенсии, соцвыплаты, денежные призы или «компенсации от государства»). Для того, чтобы получить надбавку, приз или компенсацию, достаточно сказать номер своей карты. Другие данные карты для осуществления денежного перевода на ваш счет — не нужны;

помните, что мошенник может притвориться кем угодно: работником банка, сотрудником пенсионного или иного фонда, стражем, волонтером, покупателем товара, который вы выставили на продажу и тому подобное.

Если вы успели сообщить мошенникам данные карты, то немедленно ее заблокируйте! Для этого нужно либо позвонить в банк (по номеру, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка, через приложение в смартфоне). А также оставить обращение в любое удобное время суток на сайте Департамента киберполиции (оставить обращение можно – ТУТ).

А для еще большей подкованности в теме о безопасности онлайн-платежей, рекомендуем прослушать подкаст со старшим директором по управлению рисками Visa в 17 странах, включая Украину, Ларисой Макаровой, записанный журналистами радио «НВ» (за подкастом – сюда).

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: ukrinform.ru