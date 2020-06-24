«Укрзалізниця» возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом

Уже с ближайшей пятницы, 26 июня, поезда вновь будут курсировать в культурную столицу Украины.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу «УЗ«.

По словам в. и. о. главы «Укрзалізниці» Ивана Юрика, уже с 26 июня поезда снова будут курсировать во Львов. А те поезда, которые из-за карантина проезжали вокзал Львова без остановки, вновь будут высаживать и подбирать пассажиров здесь.

С пятницы во Львов уже будут курсировать такие поезда:

No 743/744 Киев (Дарница) — Львов

No 715/716 Киев — Львов

No 91/92 Киев — Львов

No 12/11 Львов — Одесса

«Мы заканчиваем работы по поводу возобновления движения этих поездов и вскоре уже начнем продажу билетов».

Напомним, ранее мы писали, что «УЗ» начала продажу билетов на ещё один поезд.