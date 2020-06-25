Изнасилование в Кагарлыке: депутаты требуют предоставить потерпевшей круглосуточную охрану

25.06.2020 14:41

Укринформ

Группа народных депутатов из фракций партий "Слуга народа" и "Голос" требует обеспечить круглосуточную личную охрану молодой женщине, которая стала жертвой изнасилования в Кагарлыке.

Об этом народный депутат Анастасия Радина (фракции "Слуги народа") сказала на пресс-конференции в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы требуем сейчас от Национальной полиции, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины предоставить госпоже Нелле ту охрану, которую они обещали предоставить еще месяц тому назад. И под охраной мы имеем в виду не тревожную кнопку", — заявила Радина.

Она уточнила, что ключевым требованием является круглосуточная охрана для потерпевшей, "обеспечивающая ей тот уровень безопасности, которую должен получить каждый гражданин".

В то же время народный депутат Александра Устинова ("Голос") добавила, что сразу после пресс-конференции группа народных депутатов отправится в Министерство внутренних дел, где потребует предоставить охрану потерпевшей.

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"Мы после этого с народными депутатами едем в Министерство внутренних дел, и мы оттуда не уйдем, пока Нелле (потерпевшей — ред.) не будет обеспечена личная охрана", — сказала она.

По словам депутата, сейчас девушка, проживающая в селе, "получает угрозы через знакомых".

Необходимость защиты потерпевшей подчеркнула и одна из ее адвокатов Елена Сотник. Она отметила, что, написав заявление в правоохранительные органы, "Неля сделала смелый шаг".

"Я хочу, чтобы мы все ее поддержали, поэтому к полиции обращаюсь — она ​​является самым важным, ценным свидетелем по этому делу. Мы обязаны ее защитить. Вы обязаны ее защитить", — сказала Сотник.

Как сообщалось, в конце мая задержали двух служащих полиции Кагарлыка, что в Киевской области, по подозрению в изнасиловании, пытках и избиении 26-летней женщины, которую вызвали в полицию в качестве свидетеля.

26 мая суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в изнасиловании.

22 июня во комментарии Укринформу адвокат потерпевшей Злата Симоненко сказала, что женщине до сих пор не предоставлена ​​государственная охрана несмотря на то, что прокурор принял соответствующее постановление две недели тому назад.

23 июня прокурор по делу Валерий Смирнов сообщил, что инкриминируемую арестованным статью 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) изменили на ст. 152 и 127 УКУ (изнасилование группой лиц и издевательство по предварительному сговору группой лиц).

По материалам: ukrinform.ru