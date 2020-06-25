В МВД убийство Шеремета назвали одним из самых сложных дел

25.06.2020 12:16

Укринформ

Дело убийства журналиста Павла Шеремета является одним из самых сложных в истории Украины, поскольку убийство готовилось очень тщательно.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью "РБК-Украина".

"Какая главная цель расследования дела Шеремета? Установить всех причастных, вплоть до заказчиков. Можно ли всегда раскрыть все преступления? Нет, не все и не всегда… Дело Шеремета — одно из самых сложных в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно" — сказал Геращенко.

Он добавил, что в случае обычного убийства, как правило, все проще, например, на камеры попадает машина, можно зацепиться за номера и далее раскручивать, телефоны проверять и т. д.

"Что здесь было: все были без телефонов, лицо прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро и т. д", — сказал Геращенко.

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Он отметил, что задача полиции — найти виновных, задача прокуратуры — не допустить преследования невиновных.

"Поэтому дело Шеремета — это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, около 15 человек. Была группа прокуроров из шести человек, все, кстати, уволены Рябошапкой во время переаттестации. И только тогда, когда прокуроры, подчиненные Рябошапке дали согласие на выдвижение обвинения, встал вопрос: как объяснить обществу, что детский врач, музыкант и медсестра-волонтер, возможно, причастны к этому делу? Поэтому был сделан брифинг", — отметил Геращенко.

Заместитель министра отметил, что, если бы подозреваемые были трижды судимы криминальными авторитетами, то "мы бы их просто загребли, дали короткое сообщение и все".

Он добавил, что в МВД считают, что исполнителей убийства вдохновили их кураторы: "Мое личное мнение — это преступление было совершено из патриотических побуждений. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг".

Отвечая на вопрос, кто мог "вдохновить", Геращенко отметил, что у правоохранителей есть десятки разных версий, в которых изучаются разные люди, и публичные, и непубличные: «Пока с уверенностью можно сказать, что есть трое подозреваемых. Ставя свою подпись под подозрением, следователь несет, в частности, уголовную ответственность по статье о преследовании заведомо не виновного лица".

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко в настоящее время находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru