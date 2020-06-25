Власти РФ создали новый вид «войск» в Крыму: соцсети высмеяли нововведение Кремля (видео)

Несколько дней назад на Крымском полуострове решили привести к своеобразной «присяге» дворников. Они принесли так называемую «клятву чистоте», находясь в спецодежде, которая актуальна для позапрошлого века.

Об этой информации сообщили росСМИ, передает «НБН».

Telegram-канал «Расстрига» сообщил о том, что курировал данным процессом лично мэр Ялты Иван Имгрунт. Согласно его задумке, дворники Ялты обязаны не просто прибираться для виду, но при этом они должны иметь «полномочия квартальных, что следят за чистотой на соответствующей территории», как это во времена Российской Империи.

«В зимнее время дворникам Ялты будут предоставляться сюртуки с камзолами», — сообщили в росСМИ, пообещав также работникам доплаты в размере 1000 рублей.

Однако эта задумка не вызвала восторгов у местных жителей. Они назвали эту форму дворников «карнавальными костюмами», которые никто в мире не носит. Пользователи соцсетей сообщили, что такие меры свидетельствуют о еще большей милитаризации Крымского полуострова. Именно поэтому, по мнениям из соцсетей, власти РФ, а возможно и сам Владимир Путин создают звания, должности и новые обязанности для работников, которые больше напоминают воинские.

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