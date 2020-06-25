Утечка данных из реестров: во время спецоперации "Дата" провели 36 обысков

25.06.2020 12:27

Укринформ

Работники правоохранительных органов провели 36 обысков в десяти регионах в ходе спецоперации "Дата", целью которой было расследовать утечку и распространение персональных данных граждан из государственных и частных баз данных.

Об этом сообщил на брифинге в Укринформе первый заместитель начальника Департамента киберполиции Нацполиции Сергей Кропива.

"За время проведения спецоперации мы возбудили 34 уголовных производства, а в течение десяти дней её реализации провели 36 обысков. В результате установили и подтвердили преступную деятельность 25 человек. Восьми лицам было сообщено о подозрении, одного человека задержали", — сказал он.

Кропива уточнил, что спецоперацию под условным названием "Дата" провел Департамент киберполиции совместно со Службой безопасности.

Как рассказал чиновник, злоумышленники похитили базы данных компаний, занимающихся страхованием, предоставлением логистических услуг, а также базы государственных и частных банков. Кроме того, похищена информация о лицах, имевших доступ к государственным реестрам и базам данных государственных органов. Хакеры также достали базы данных водителей службы перевозок.

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"Большую долю данных баз составлял частный сектор, а также информация о владельцах почтовых адресов и другой информации, которая может идентифицировать личность", — проинформировал Кропива.

Он уточнил, что за отдельную информацию хакеры требовали от тысячи гривень, а за целую базу данных — тысячу долларов.

Как сообщалось, председатель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Флёнц 11 мая заявил о том, что в Сети появился Тelegram-бот, который объявил о продаже персональных данных граждан Украины. Предполагается, что бот содержит данные 26 миллионов украинцев, зарегистрированных в приложении "Дія".

Однако со временем вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг фейки о продаже данных с "Дія".

12 мая Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан с анонимного Тelegram-канала.

По материалам: ukrinform.ru