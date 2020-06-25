Зеленский: Если не остановить распространение COVID-19, пик будет в середине лета

25.06.2020 14:08

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения ограничений и отметил на вероятности выхода на пик заболеваемости уже летом.

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания относительно предотвращения распространения COVID-19, сообщает пресс служба главы государства.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койко-мест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, у нас будет пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», — сказал Президент.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что при соблюдении мер, разработанных правительством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительный рост количества больных.

Он отметил, что в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине.

"Министр делает вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина", — рассказали в ОП.

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В то же время глава Минздрава заверил, что было улучшено качество медицинской помощи, предоставляемой пациентам с COVID-19, и даже после роста количества больных не будет увеличиваться количество тех, кто нуждается в подключении к аппаратам ИВЛ.

В то же время в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин.

Отмечается, что больше всего проблем в МВД видят с общественным транспортом, где постоянно нарушаются дистанция и масочный режим. Также проблемы существуют со скоплениями людей.

По данным ОП, в общем уже наложено штрафов более чем на 5 миллионов гривень.

В то же время, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что на этой неделе с 700 до 2500 человек было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений, и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мероприятий.

Как сообщалось, по состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40008 случаев COVID-19, за сутки — 994 новых случаев. Зафиксированы 1067 летальных случаев. Выздоровели 17758 человек.

фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru