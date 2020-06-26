Иностранцы из-за границы будут получать электронные услуги в Украине
Иностранцы из-за границы будут получать электронные услуги в Украине
26.06.2020 05:56
Укринформ
С 1 июля 2020 года по 1 июля 2022 года иностранцы и лица без гражданства смогут получать электронные услуги с помощью информационных систем без пересечения государственной границы Украины.
Проект соответствующего постановления Кабинет министров принял на своем заседании 25 июня, сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Facebook.
«Сейчас иностранцы и лица без гражданства не могут получить электронные услуги с помощью информационных систем без пересечения государственной границы Украины. Поэтому предлагается реализация экспериментального проекта по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства», — написал Мокан.
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По его словам, осуществляться эксперимент будет с 1 июля 2020 по 1 июля 2022 года.
По материалам: ukrinform.ru