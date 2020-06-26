Разведка не исключает провокаций во время российских учений "Кавказ-2020"

26.06.2020 12:05

Укринформ

Накануне стратегических командно-штабных учений вооруженных сил РФ "Кавказ-2020" Украине стоит готовиться к российской информационной кампании и запугиванию Россией Украины и стран ЕС актом открытой военной агрессии.

Об этом во время онлайн-брифинга в Укринформе на тему: "Стратегическое командно-штабные учения ВС РФ "Кавказ-2020" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

“Учения (“Кавказ-2020” — ред.) будут использованы российским руководством для демонстрации Украине и государствам Европы военной мощи России. Учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну. В это время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства. Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о неотвратимости выполнения российских требований в отношении оккупированных территорий и способности Кремля отстаивать свои интересы с использованием силы. В связи с этим между Главным управлением разведки, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, командованием Объединенных сил налажено четкое взаимодействие по обмену информацией. По результатам учений вооруженных сил России “Кавказ-2020” будет подготовлен соответствующий анализ и предложения по нейтрализации угроз от Российской Федерации”, — подчеркнул Скибицкий.

По его словам, анализ безопасности среды вокруг Украины свидетельствует о целенаправленных мерах России по наращиванию боевого потенциала вблизи украинских границ, а создание новых соединений и частей, милитаризация оккупированного Крымского полуострова усиливают военную угрозу национальной безопасности Украины.

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По словам Скибицкого, ежегодно готовность российских войск к боевому применению проверяется во время стратегических командно-штабных учений вооруженных сил России, и в 2020 году в ходе учения “Кавказ-2020” будет отработан весь комплекс мероприятий по подготовке и применению российских сил общего назначения. Официальной темой учений определено “Применение группировки войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на Юго-Западном стратегическом направлении”. К их проведению будут привлекаться органы управления, объединения, соединения и части Южного, Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Росгвардии, другие военные формирования России.

“Участвовать в учениях “Кавказ” также приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров. Расчетно ожидается привлечение минимум 100-120 тыс. человек, 3000 боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и 5 подводных лодок”, — сообщил представитель ГУР.

Скибицкий также отметил, что согласно заявлениям военного руководства России, в этом году учения “Кавказ” планируется провести в глубине территории страны на полигонах “Прудбой”, “Капустин Яр”, “Ашулук”. В то же время анализ подготовки указывает, что эти заявления носят больше пропагандистский и демонстративный характер. В частности, отдельные эпизоды учений будут отработаны в приграничных с Украиной районах России, в частности на полигонах “Кадамовский”, “Кузьминский”, а также в оккупированном Крыму, добавил он.

Согласно информации Управления разведки, непосредственную подготовку к этим учениям Россия начала еще в начале года. Так, 5-9 января в Черном море состоялись ученич межвидовой группировки сил, основой котороой стала межфлотская корабельная группировка Черноморского и Северного флотов. 11-13 февраля — проведен оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил РФ под руководством министра обороны генерала Сергея Шойгу и осуществлен оперативно-полевой выезд в Южный военный округ. Кроме того, элементом подготовительных мероприятий к учению “Кавказ-2020” определена серия специальных учений по всестороннему обеспечению, которые запланированы в июле — августе.

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Рассказывая об особенностях нынешних учений противника, Скибицкий сообщил, что в российском Южном военном округе будет создано по меньшей мере семь группировок войск (сил) и стратегический резерв. Кроме того, не исключается развертывание группировки территориальных войск на базе центров обеспечения мобилизационного развертывания.

“Вероятно, что показательная фаза стратегического командно-штабного учения будет проведена в форме нескольких двусторонних учений на Донском, Крымском, а также Владикавказском операционных направлениях. В акватории Черного моря возможно проведение межфлотских учений”, — отметил Скибицкий.

Кроме того, по его информации, на едином оперативном фоне во время подготовки и проведения “Кавказ-2020” запланированы учения Организации договора коллективной безопасности, основная цель которых — проверка возможности применения подразделений вооруженных сил государств ОДКБ в военных операциях вооруженных сил России под прикрытием “гуманитарных миссий”.

Скибицкий отметил, что в ходе показательной фазы учения “Кавказ” не исключает демонстрационные действия провокационного характера. В целом же анализ имеющейся информации позволяет утверждать, что наряду с “традиционными” вопросами будут отработаны наиболее важные элементы подготовки и применения ВС РФ.

Разведчики особое внимание обращают на проверку готовности к применению интегрированной группировки войск. Она состоит из регулярных войск, местных вооруженных формирований, частных военных компаний, гражданских и неправительственных организаций, которые объединены под единым командованием и действуют по единому замыслу для выполнения задач на территории противника.

“Российская Федерация постоянно совершенствует методы и способы применения такой интегрированной группировки в боевых условиях на востоке Украины, в Сирии и Ливии. Стратегическое командно-штабное учение “Кавказ-2020” станет очередным этапом повышения обученности российского агрессора”, — подытожил Скибицкий.

Как сообщалось, активная фаза командно-штабных учений вооруженных сил РФ "Кавказ-2020" состоится в конце сентября.

По материалам: ukrinform.ru