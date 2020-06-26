Супермаркеты и транспорт: Минздрав настаивает на усиленные "карантинного" контроля

26.06.2020 12:40

Укринформ

Министерство здравоохранения просит контролирующие органы усилить контроль на транспорте, в ТРЦ и в других местах скопления людей.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, докладывает корреспондент Укринформа

"Минздрав обращается к контролирующим органам относительно усиления контроля на транспорте, прежде всего к людям, которые отвечают за перевозку людей, или в супермаркетах, или других заведениях, где риск передачи COVID-19 является максимальным", — сказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 26 июня установлен очередной антирекорд — за сутки зарегистрировано 1109 новых случаев коронавируса. Всего в стране подтверждено 41 117 случаев заболевания COVID-19.

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В Украине до 31 июля действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчаться или усиливаться, в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

В то же время Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 июня сообщил, что из-за увеличения количества случаев COVID-19 в отдельных регионах уже разворачивают больницы второй волны для приема больных коронавирусом.

По материалам: ukrinform.ru