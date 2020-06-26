Такова была просьба – Тищенко объяснил раздачу лимонов пострадавшим при взрыве на Позняках
Народный депутат от «Слуг народа» Николай Тищенко решил объяснить, зачем он раздавал лимоны пострадавшим при взрыве на Позняках. По словам политика, он сначала подошел к врачам, которые работали на месте взрыва, и спросил: нужна ли какая-либо от него помощь. По его словам, медицинские работники попросили у него, чтобы он привез лимоны и лед.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Николая Тищенко.
Вот уже несколько дней подряд в Сети обсуждают, как народный избранник Николай Тищенко раздавал лимоны пострадавшим при взрыве в Позняках. Врыв в доме на Позняках, как известно, случился в воскресенье 21 июня.
Свой поступок Николай Тищенко решил объяснить на своей страничке в социальной сети Facebook. Он пишет, что обидно слышать насмешки по этому поводу. Ведь на самом деле он всего лишь выполнял просьбу медиков. По его словам, именно они и попросили его принести лимоны и лед.
«Я просто подошел к врачам и спросил: какая нужна помощь. Меня попросили привезти лимоны и лед. Такова была просьба врачей, если здесь она кому-то может показаться странной», — пишет нардеп.
Политик опроверг информацию о том, что якобы это была его инициатива привезти лимоны пострадавшим людям. По его словам, он тогда не думал, что со стороны его поступок будет выглядеть смешным.
Также народный избранник в подтверждение своих слов прикрепил видео, на котором действительно медики просят народного избранника принести лимоны и лед.
Мені до глибини душі прикро чути насмішки з лимонів.Хочу розказати, як все було насправді. Я просто підійшов до…
Gepostet von Николай Тищенко am Donnerstag, 25. Juni 2020
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