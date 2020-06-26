Ткаченко считает, что нужно открывать фан-зоны, но с ограничениями

26.06.2020 15:42

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко передал Министерству здравоохранения свои предложения относительно организации деятельности учреждений культуры во время пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Вчера мы в Кабмине сделали несколько важных шагов, чтобы поддержать сферу культуры и креативных индустрий. Учреждения культуры открыты. Также упомяну о важных сдвигах для кинотеатров. Они наконец могут планировать свое будущее, а мы со 2 июля можем идти в кино. Только не забываем, что карантин не отменяется. Несмотря на это, еще остаются концертники, театральники другие представители учреждений культуры, для которых ограничения до сих пор не адаптированы. К сожалению, их экономическая ситуация уже на пределе. Поэтому передал в Минздрав наши предложения относительно организации деятельности учреждений культуры во время пандемии", — написал Ткаченко.

В частности, по его мнению, так называемая рассадка «шахматкой», предусмотренная для кинотеатров, должна стать решением для всех учреждений культуры, в которых есть стационарные места для сидения. То есть, отменить ограничения о соблюдении 1,5-метровой дистанции. Зал кинотеатра — тот самый партер театра или концертного зала, подчеркнул министр.

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Во-вторых, считает Ткаченко, нужно открывать фан-зоны, но при соблюдении всех предостережений Минздрава. "Обязанность организаторов любых массовых мероприятий (культурных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) — обеспечить дистанции между участниками в 1,5 метра. Это нужно учитывать при организации фан-зон", — отметил он.

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Министр напомнил о том, что украинцы сейчас живут в реалиях адаптивного карантина, а следовательно, должны адаптироваться, чтобы наконец создать условия для восстановления экономической деятельности креативных индустрий.

Как сообщалось, Кабмин 25 июня позволил открыть кинотеатры в Украине со 2 июля. В то же время предусмотрено, что кинотеатры могут быть заполнены максимум на 50%.

По материалам: ukrinform.ru