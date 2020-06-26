В искусственное происхождение коронавируса верят 66% украинцев – КМИС

Опрос

26.06.2020 16:19

Укринформ

Более 30% украинцев убеждены, что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в мае-июне 2020 года.

"Больше всего респондентов — каждый третий, 37% — выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам". Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". (Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса). Выбрали варианты, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру — 18%", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в мире в целом и в Украине в частности особое внимание уделяется распространению фейков, сомнительной информации, дезинформации на разные темы, в том числе и по вопросам происхождения коронавируса. Поэтому для того, чтобы выяснить, насколько подвержены жители Украины верить в конспирологические версии или "теорию заговора" относительно происхождения коронавируса, организаторы опроса задали респондентам несколько вопросов по этому поводу. Отмечается также, что эти результаты могут иллюстрировать, насколько легко или сложно манипулировать общественным мнением.

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Так, во время интервью респондентов просили выбрать, с каким из трех утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени. Утверждение охватывают такие взгляды: (1) естественное возникновение и затем распространение в мире; (2) искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире; (3) специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам. Кроме того, респонденты могли назвать свой вариант.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 31 мая по 4 июня 2020 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% — для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,4% — для показателей, близких к 10%.

По материалам: ukrinform.ru