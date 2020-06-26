В Украине за сутки зарегистрировали 1 109 случаев коронавируса

26.06.2020 08:48

Укринформ

По состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев COVID-19, за сутки — 1109 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения коронавирусной болезни.

Зафиксированы 19 новых летальных случаев. Всего умерли 1086 человек.

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Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской области — 209, г. Киеве — 113, Ривненской области — 116, Закарпатской области — 93.

По материалам: ukrinform.ru