Война на Донбассе: за прошедшие сутки оккупанты ранили одного украинского военного

В четверг, 25 июня, боевики непризнанных республик семь раз обстреляли позиции бойцов ВСУ.

Об этом пишет «НБН«.

Согласно утренней сводке от штаба ООС, оккупанты продолжают игнорировать режим тишины, и активно ведут обстрелы по украинским военным. Вчера боевики 7 раз открывали огонь в сторону ВСУ.

Для стрельбы враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и различное стрелковое оружие. Под обстрелы оккупантов попали позиции ВСУ рядом с Хутором свободным (два раза), Крымским, Марьинкой, Новомихайловкой, Широкиным (два раза).

Впоследствии обстрелов противника ранение получил один украинский защитник.

Чтобы заставить террористов прекратить стрельбу, нашим военным пришлось открывать ответный огонь: в результате, был ранен один оккупант.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 24 июня.