Усиление соцгарантий детям под опекой и одиноким пенсионерам 80+: Зеленский подписал закон

26.06.2020 09:36

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц», который Верховная Рада приняла 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ направлен на повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в частности для детей с инвалидностью, лиц, достигших 80-летнего возраста и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, назначаемая в соответствии с законом «О государственной помощи семьям с детьми», с двух до двух с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью — до трех с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

При определении права на назначение пособия на детей одиноким матерям применяются условия, установленные для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в порядке, утвержденном Кабинетом министров.

Документ также вносит дополнения в закон «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» и устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, которое не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

Закон дает новое определение среднемесячного совокупного дохода семьи, применяемого при определении размера пособий в соответствии с законами Украины «О государственной помощи семьям с детьми», «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Также предусмотрено, что порядок назначения, условия выплаты и основания для прекращения выплаты государственной социальной помощи, перечень документов, необходимых для назначения помощи малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, будет устанавливаться Кабинетом министров.

Закон расширяет круг лиц, которые нуждаются в дополнительном содействии в трудоустройстве. Этот перечень дополнен неработающими трудоспособными лицами из числа членов малообеспеченных семей, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

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Также, согласно документу, предоставляется право на назначение государственной социальной помощи на уход за одинокими лицами, достигшими 80-летнего возраста и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном уходе. Государственная социальная помощь на уход за такими лицами будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, за счет средств государственного бюджета.

Как сообщалось, принятый парламентом 2 июня закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц" (№2494) был инициирован Кабинетом министров.

По материалам: ukrinform.ru