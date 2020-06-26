За последние месяцы зарплата практически перестала расти — Центр Разумкова

26.06.2020 16:19

Укринформ

Номинальная средняя заработная плата на протяжении последних месяцев, практически не выросла: в сентябре 2019 года – 10,69 тыс. грн, а в феврале 2020 года – 10,85 тыс. грн.

Об этом говорится в издании Центра Разумкова "Год деятельности Президента Владимира Зеленского", обнародованном на сайте Центра.

"Так, в течение последних месяцев номинальная средняя заработная плата практически не выросла – в сентябре – 10,69 тыс. грн, в феврале – 10,85 тыс. грн, а зарплата, в частности, в образовании удерживалась на уровне 76-79% общей средней",- говорится в документе.

Реальная средняя зарплата, учитывая инфляционный фактор, в тот же период уменьшилась на 2%, отметили в Центре.

Ситуация с заработными платами имеет и другую характеристику – задолженности (своевременной) выплаты зарплаты, которые выросли именно в осенне-зимние месяцы, в том числе на экономически активных предприятиях. Так, если доля экономически активных предприятий в общей задолженности в летние месяцы 2019 года составляла менее 60%, то в марте 2020 года достигла почти 66% (самый высокий показатель за последние годы).

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В Центре напомнили, что среди социально-экономических деклараций нового Президента и новой власти выделялись намерения существенного повышения заработной платы в целом ("конец эпохи бедности") и, прежде всего, в сфере образования и здравоохранения, создания новых рабочих мест, возвращения мигрантов и обеспечения их надлежащей работой в стране, достойное пенсионное обеспечение и др.

К сожалению, как и в отношении большинства других социально-экономических сфер, действительность быстро внесла коррективы, и практически ни один замысел не смог быть реализован, констатируют аналитики.

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Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, в марте 2020 года средняя номинальная зарплата штатных работников составила 11 446 грн, в апреле — 10 430 грн. Показатель за май должен быть обнародован 30 июня.

На 1 мая этого года задолженность по зарплате в Украине достигла 2996,7 млн грн, в том числе на экономически активных предприятиях — 1822,1 млн грн.

В макроэкономическом прогнозе к Инфляционному отчету за апрель 2020 года Нацбанк предполагал, что реальный ВВП Украины в 2020 году снизится на 5%, инфляция будет на уровне 6%, рост номинальной зарплаты составит 4,3%, а безработицы — 9,5% по шкале МОТ.

По материалам: ukrinform.ru