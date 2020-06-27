1109 новых больных в сутки — это еще не пик, если все у нас останется как есть

Аналитика

27.06.2020 08:30

Укринформ

Печальная «украинская тысяча»: не в маршрутках и масках беда, а — в медленном тестировании, отсутствии эффективной системы отслеживания и изоляции контактов

Показатель числа инфицированных коронавируса в Украине за сутки пересек психологическую отметку, и достиг отметки, которой еще месяц назад мы бы ужаснулись — 1109 случаев. Последние дни мы уже чего-то такого ожидали, но все равно продолжаем задаваться вопросом — что делается не так и чего ждать дальше? А между тем, по данным Киевской школы экономики, реальное число инфицированных в Украине может составить около 150 тысяч человек против 40 тысяч официально подтвержденных.

Причину вспышки пытаются назвать все. И больше всего грешат на транспорт (будто он в других странах не работает!) и игнорирование масок, которые, между прочим, как стоили около 10 грн. за штуку, так и стоят. А до Ковида цена им была максимум гривня. Кажется, что для кого-то эпидемия как была, так и остается бизнесом. Кстати, те же тестирования «побыстрее», которые делают наши частные клиники за 4-6 тыс. гривень — из того же ряда. И государство, кажется, никак не может показать мародерам (другого слова здесь нет) их настоящее место.

Все это печально, конечно, но все же, кажется, что это все не главное, не объясняется печальная «украинская тысяча» набитыми маршрутками и отсутствием масок. Похоже беда — в объемах и скорости тестирования, в отсутствии эффективной и ответственной системы отслеживания контактов и обеспечения изоляции и самоизоляции.

Без решения этих — основных проблем эпидемии цифры будут и дальше расти. О том, на что именно нам следует критически обращать внимание — далее в материале.

Какими же были прогнозы и почему они не сбылись?

Как мы хорошо помним, как пик эпидемии прогнозировался то на Пасху, то на майские праздники, а получили его… в конце июня. И можно ли сказать, что это уже пик? А между тем, по прогнозам, на данный момент должен быть уже спад эпидемии. Например, 22 апреля говорилось, что "коронавирус в Украине вероятно пойдет на спад в мае после достижения пика заболеваемости, который может наступить в начале мая". Такой прогноз сделала рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией COVID-19 в Украине, созданная по инициативе ученых из Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук (НАН) Украины.

По другим прогнозам команды проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского, спад заболеваемости коронавирусом в Украине тоже должен был начаться в мае. Для Украины на 15-дневном отрезке времени (06.05.20 — 20.05.20) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характера с уровнем «плато» — 400-550 новых инфицированных в день. По результатам прогнозного моделирования такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. "После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (число выздоровевших за сутки людей будет устойчиво выше числа инфицированных за сутки)", — говорилось в прогнозе.

Через сто дней жизни страны с коронавирусом врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала "ZiK" сказала, что давно отказалась давать какие-либо прогнозы о распространении коронавирусной инфекции в Украине, потому что ни один прогноз не сбывается. В то же время она подчеркнула, что общество должно быть готово к любому сценарию. Похоже, Голубовская спрогнозировала точно: прогноза нет.



Роман Родына

Впрочем, не она одна. В комментарии Укринформу начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Роман Родына объяснял, почему в принципе сложно прогнозировать развитие эпидемии. "Математические прогнозы делаются на основе данных на определенный момент времени. Но ни один математический прогноз не учитывает ситуации, которые могут влиять на заболеваемость дополнительно. К примеру, незапланированное усиления карантинных мер может способствовать уменьшению числа больных, и ни один прогноз этого не учтет. И наоборот, когда люди не выполняют ограничения, то прогноз, рассчитанный на то, что они будут соблюдать правила эпидбезопасности, не подтверждается", — отметил специалист.

Что общего у Украины и Латинской Америки?

Колоссальный всплеск заболеваемости в Бразилии и других странах Латинской Америки (например, Перу и Чили сейчас на 7 и 8 местах по распространенности инфекции) тоже, казалось бы, не прогнозировался. Сейчас в Бразилии 1,2 миллиона инфицированных, и с таким показателем страна на второй позиции в мире после США. Такая ситуация связывается с политикой президента Жаира Болсонару, который поставил на первое место экономику и всячески противодействовал карантинным мерам, умаляя опасность COVID-19. (Кстати, на днях суд в Бразилии обязал президента страны Болсонару носить маску в общественных местах).



Вадим Аристов

Хотя стратег, инфекционист, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов говорит, что в ситуации, которая сложилась в странах Латинской Америки, нет ничего удивительного. "Опасны обе крайности. Либо популизм и невежество, которое заканчивается отсутствием сильной государственной противоэпидемической системы. Либо доминирования корпораций, с переводом эпидемий в ранг личной ответственности граждан (как в Швеции и США). При обоих крайностях начинается разгон эпидемии.

У Беларуси тоже был имидж отрицания и игнорирование угрозы. Но там сохранилась сильная система санэпидслужбы, которую в далекие годы проектировали именно для противодействия инфекциям. Поэтому белорусы, как оказалось, неплохо были подготовлены к пандемии. Как и азиаты, они с первых дней запустили широкое тестирование (99 тестов на миллион населения, в то время как в Украине — 14 тестов на 1 млн. — Ред.). И Беларусь перевела свой пик в стабильный спад — скорее, чем того можно было ожидать. Если не сыграл фактор их выборов и подрисовки статистики — от чего мы не защищены ни в одной стране. Потому инфекции это всегда политика", — говорит Аристов.

Он продолжает, что в противовес всем упомянутым государствам, у половины стран Латинской Америки даже нет полного набора данных по тестированию, в частности ни в Бразилии, ни в Перу, ни у Венесуэлы и Эквадора. О тех, которые данные открыли — известно, например, что в Чили процент положительных результатов (соотошение чиса выявленных с числом протестированных в виде подвижного среднего за 7 дней) составляет 27,7%, в Аргентине — 27,5%, в Боливии — 47,8%. "Эти показатели ужасны, потому что они означают, что контактных лиц проверяют крайне недостаточно. И соответственно значительная часть инфицированных остаются незаметны для противоэпидемической системы. Чем больше этот показатель — тем больше тестирования не хватает. А должен быть на уровне 1-3% (в Украине этот показатель 7,6%). Поэтому недостаточный объем тестирования провоцирует все худшую ситуацию — в Бразилии уже около 40 тысяч новых случаев за сутки, в Перу — около 4 тысяч", — отмечает эксперт.

Поэтому Укринформ поинтересовался, а не столкнется с такими же проблемами и Украина, где уровень тестирования остается недостаточным?

"Хотя в Украине показатели ежедневного числа новых случаев не такие велики, как в Бразилии, но мы уже имеем переход эпидемии во второй пик. В начале население частично прислушалось к призывам власти и ограничило свои социальные контакты. Но потом начало этим пренебрегать. Соответственно, падение заболеваемости не удалось снизить до десятков случаев, а только до полутысячи в день. Вслед за этим пришло новый рост", — говорит господин Аристов.

И что делать? Где выход? — беспокоимся мы

Пока не будет сильной противоэпидемической системы, на каждый подтвержденный лабораторный случай COVID-19 быстро находить в среднем 30 контактных лиц и их изолировать, интенсивный рост продолжится, отвечает Аристов.

Как будет развиваться ситуация в ближайшее время?

Уже можно сказать, что у нас прослеживается экспоненциальный рост заболеваемости (это когда скорость роста пропорциональна количеству новых случаев). Просто пока показатель степени в этой экспоненциальной функции настолько мал, а ежедневная вариабельность настолько велика — что на небольших отрезках рост похоже на линейное. В конце следующей недели станет яснее, чего ожидать в Украине этим летом.

А выход, все же, где?

"Ожидания не станут слишком оптимистичными, пока мы не начнем в расследованиях выявлять контактных лиц и среди них находить асимптомных и пресимптомных распространителей инфекции. Пока на тестирование попадают преимущественно люди с выраженной симптоматикой. Объемы тестирования нужно увеличивать до тех пор, пока мы не достигнем показателя 1% положительных результатов. Тогда мы начнем действительно контролировать эпидемию", — отвечает Вадим Аристов.

Без широкого тестирования и отслеживания контактов прогресса не будет

Именно проблемы с тестированием и отслеживанием контактов в Украине эксперты считают едва ли не главным из факторов, влияющим на дальнейшее нарастание эпидемии.



Павел Ковтонюк

Экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк ранее отметил, что именно системы тестирования и изоляции сейчас сдерживают вторую волну распространения в европейских странах. "… Мощность системы тестирования и изоляции случаев зависит только от одного — желания и способности министерства ее сделать.

А именно системы тестирования и изоляции сейчас сдерживают вторую волну распространения в европейских странах. Вот я, например, не вижу в Украине желания делать такую ​​систему. Тестов стали делать больше, чтобы не выглядеть совсем позорно. Но с последнего места в Европе мы поднялись на одно из предпоследних. В областях — очереди из тестов. В некоторых регионах отказываются тестировать контакты, потому что нет мощностей. Частные лаборатории привлекать не хотят. Контакты очень плохо отслеживают либо не отслеживают вообще. Их мало тестируют и почти не изолируют. А без выявления и изоляции контактов тесты — это просто для статистики”.



Андрей Александрин

В комментарии Укринформу подобное мнение высказал и врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин: "Во-первых, тесты, которые закупило министерство, часто случаются некачественные. То есть когда врачи наблюдают явную клинику COVID-19, а тестирование не показывает наличие инфекции. Это проблема качества тестов, которое закупает МОЗ. Поэтому сегодня у нас значительно больше случаев коронавирусной инфекции, чем показывает статистика. Во-вторых, тестирование в Украине проводится недостаточно. В Пекине за день система здравоохранения может протестировать миллион человек. Поэтому там могут изолировать инфицированных и локализовать вспышки", — говорит эпидемиолог.

О «обычном» грипп не забудьте. Если они с COVID-19 войдут в резонанс…

Господин Александрин добавляет, что не видит пока предпосылок к тому, чтобы в ближайшие месяцы ситуация в Украине улучшилась. "У нас еще нет второй волны, это лишь нарастание первой. Если мы не будем работать с группами риска, то когда придет грипп и аденовирус, который в этом году прогнозируют очень агрессивным (он тоже проявляется хроническим кашлем, который длится 2-3 месяца), то можно только представить, какая будет паника среди населения. Поэтому к гриппу следует готовиться сейчас и закупать вакцину. Думаю, что ответственные страны уже стали в очередь за вакциной от гриппа, поскольку понимают, что не стоит допустить "наложения" инфекций. Поэтому Украине нужно поспешить. Кроме того, уже сейчас стоит начинать вести разъяснительную кампанию о необходимости вакцинации от гриппа всех групп риска", — отмечает Александрин.

Он также говорит, что за те два месяца, которые страна провела на карантине, со стороны государственной системы не было предложено и отработано мер, которые подготовили бы граждан к правилам жизни с коронавирусом. В то время как Польша, другие страны Европы, США и некоторые азиатские страны во время карантина отрабатывали работу социально-критических объектов.

"Но это уже делают в Украине отдельные области. Например, в Житомире мы создали местные протоколы санитарной безопасности, которые стали обязательны для исполнения всеми субъектами. Там не прекращалась работа общественного транспорта и не останавливалась жизнь в принципе, как в столице. Нужно действовать не путем запретов и создание приказов, а путем разъяснения. Мы встречались с бизнесом и доносили четко информацию — какие именно меры нужно вводить и почему. В частности о том, что очень важна физическая дистанция, проветривание помещений даже при работе кондиционера, оценки рисков, когда рядом есть больные и тому подобное. То есть инфекционная безопасность — это комплекс мер. Если это разъяснять на местах, то все получится. А если только запрещать, получим лишь обратный эффект", — заключает Андрей Александрин, с которым нельзя не согласиться. Мы все должны помнить, что наша безопасность — прежде всего в наших руках.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru