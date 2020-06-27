Больше всего больных коронавирусом за сутки зафиксировали на Львовщине – Степанов

27.06.2020 10:29

Укринформ

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за сутки зафиксировано во Львовской, Ривненской, Закарпатской областях и в г. Киеве.

Об этом на брифинге 27 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано во Львовской области — 168, Ривненской — 111, Закарпатской — 93 и в г. Киеве — 140», — сказал чиновник.

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По состоянию на субботу, 27 июня, в Украине лабораторно подтверждены 42065 случаев COVID-19, за сутки — 948 новых случаев. Зафиксированы в обшем 1086 летальных случаев. Выздоровели 18299 человек.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 26 июня в Украине были лабораторно подтверждены 41117 случаев COVID-19, за сутки — 1109 новых.

По материалам: ukrinform.ru