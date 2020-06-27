COVID-19 в Украине заболели уже 6 515 медиков

27.06.2020 11:17

Укринформ

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 6515 медработников.

Об этом на брифинге 27 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За все время пандемии заболели 42065 человек, из них 3086 детей, а также 6515 медработников", — отметил он.

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Как сообщалось, по состоянию на 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42065 случаев COVID-19, в том числе за сутки — 948. Зафиксировано в общем 1086 летальных случаев. Выздоровели 18299 человек.

По материалам: ukrinform.ru