Конституции: они есть, и умные люди их иногда соблюдают

Аналитика

27.06.2020 09:30

Укринформ

Ко Дню Конституции мы хотим напомнить украинцам, что «конституционная генетика» у нас хорошая, а вот практика… Она зависит от каждого из нас

Иногда ее еще называют «паспортом государства», «высшей правдой», «праведным законом». Помните Шевченко: «Коли / Ми діждемося Вашінгтона / З новим і праведним законом? / А діждемось-таки колись!». Конституция — фундамент цивилизационной государственности, главный инструмент защиты гражданских прав, свобод и человеческого достоинства. Существуют кодифицированные конституции, то есть такие, где все главные правовые положения собраны под одной обложкой, и некодифицированные, основанные на различных правовых актах, уставах, прецедентах. Их иногда называют «неписанными», хотя это не очень точное определение, ведь все официальные правовые документы зафиксированы, несмотря на то, что существуют отдельно.

Великобритания: 800 лет по Закону

Среди всех конституций мира старейшая Конституция Великобритании. Она относится к некодифицированным и основана на Великой хартии вольностей. Подписанный в 1215 году на топких болотах документ заложил основы древнейшей в мире из ныне существующих английской парламентской системы, а затем и всей мировой демократии. Тогда группа баронов-феодалов заставила короля Иоанна Безземельного согласиться на ограничение королевской власти. Одним из важных положений стало то, что решаясь на повышение налогов, король должен был советоваться с баронами. Было также избран совет из 25 феодалов, которые должны следить за соблюдением королем хартии — своеобразный прообраз парламента. Это была первая удачная попытка обеспечить равные правá для всех через верховенство прáва.



Королю пришлось подписать Magna Carta — договор о прекращении беззакония навсегда

Потом, век за веком, политическая власть распространялась не только от короля к лордам, но и от элиты к простому народу. Это позволило формировать более широкие коалиции, которые противостояли абсолютизму, а также способствовало зарождению плюралистических политических институтов.

В 1887 году британский политический мыслитель, историк лорд Актон (между прочим современник Тараса Шевченко) заметил, что «Любая власть развращает; а абсолютная власть развращает абсолютно». Примечательно, что Актон присутствовал в 1856 году на помпезной коронации российского императора Александра II и сделал из увиденного весьма скептические выводы — и насчет местной коррупции, и свободы. Известно его высказывание о том, что он предпочел бы быть швейцарцем, лишенным какого-либо влияния за пределами своего скромного кантона, чем гражданином великой Российской империи со всеми ее европейскими и азиатскими владениями, — ведь первый, в отличие от второго, свободен… Зарубежного гостя не смогли ослепить ни блеск золота и бриллиантов российской короны, ни сладкие речи в духе «просвещенного абсолютизма».



Конституционный конвент в Филадельфии: подписание Конституции США

Что касается Великой Хартии Вольностей, то она повлияла на Конституцию США, Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека.

Как великий президент Рузвельт с Верховным Судом США сражался. И проиграл…

Американская конституционная модель признана одной из лучших в мире. Ее главные признаки — жесткое разделение ветвей власти, четкая система сдержек и противовесов. Она базируется на кодифицированный конституции и авторитетной юриспруденции, воплощением которой является Верховный суд. «Право есть то, что сказал суд», — так выразился один из судей Верховного суда США Оливер Холмс (1841-1935).

Одним из классических примеров действенности этой модели стало противостояние президента США Франклина Делано Рузвельта и Верховного суда США в середине 30-х годов прошлого века.



Президент США Рузвельт объявляет «Новый курс» в Конгрессе США, 9 марта 1933 / Фото из Библиотеки Конгресса

Претворяя в жизнь амбициозный «Новый курс», который должен был вывести страну из Великой депрессии, Рузвельт столкнулся с жесткой позиции Верховного суда США — некоторые предложенные президентом законодательные нововведения трактовались юристами как неоднозначные с правовой точки зрения. Акт от 16 июня 1933 года о восстановлении национальной промышленности, в котором говорилось, в частности, об ограничении конкуренции в промышленности, предоставление работникам более широких прав в организации профсоюзов и регулировании условий труда, строительство крупных инфраструктурных объектов и т.д., был обжалован в Верховном суде США. В мае 1935-го Верховный суд единогласно постановил, что статья I Акта противоречит Конституции США: "Исключительные обстоятельства могут требовать исключительных мер. Но исключительные меры не могут создавать новые или расширять существующие конституционные полномочия».

Впрочем, еще до того, как решение суда вступило в силу, Рузвельт подписал Акт о социальном обеспечении, который собственно заложил основы «социального государства» в США (система пенсий, льгот, пособий семьям с несовершеннолетними детьми, некоторые элементы системы здравоохранения т.д.), а также Акт о регулировании трудовых отношений, вновь расширил права рабочих. И это тоже было обжаловано. Пока шли судебные споры, Рузвельта снова переизбрали президентом. Но впечатляющие электоральные проценты никоим образом не повлияли на Верховный суд США, который продолжал отрицать правомерность предложенных президентом, пусть и весьма прогрессивных, нововведений.



Билль о реорганизации судебной системы США, предложенный Рузвельтом, не был поддержан

Это возмутило Рузвельта. Президент решил, что полученный им электоральный мандат дает ему право провести судебную реформу. Основание — судьи Верховного суда перегружены работой, а большинство из них люди пожилые (именно они голосовали против его законодательных инициатив). Поэтому целесообразно будет отправить их в отставку, а вместо них «влить новую кровь в наши суды». Таким образом, Рузвельт хотел «вывести из игры» критически настроенных к его «Новому курсу» судей, назначенных ранее, при более консервативных администрациях. Однако представленный президентом Билль о реорганизации судебной системы не был поддержан ни в Конгрессе, ни его избирателями — опросы общественного мнения показали, что лишь 40% респондентов поддерживают план судебной реформы. Судебный комитет Палаты представителей вынес вердикт о том, что Рузвельт Билль является «бесполезным… и опасным отходом от конституционных принципов…».

Казалось бы, логичным шагом для демократов, которые доминировали в обеих палатах Конгресса, было поддержать президента и заменить «неугодных» судей на «своих», лояльных, но американские законодатели отказались от подобного, понимая, что ставя под сомнение независимость суда, президент нарушил бы баланс власти в системе, которая защищает самих народных избранников от президентского произвола и обеспечивает существование плюралистических политических институтов.

По некоторым спорным положениям «Нового курса», компромисс был все же найден — Верховный суд признал акты о социальном страховании и регулирования трудовых отношений соответствующими Конституции США.

Латиноамериканский «конституционный карнавал», или Украина — не единственная в своем отношении к Основному закону

Переходные общества, где нет долгой непрерывной конституционной традиции, обычно перенимают конституционный опыт. Многие страны Латинской Америки позаимствовали англо-американскую (англосаксонскую) конституционную традицию, но оказалось, что в политико-экономических реалиях региона она не эффективна. Либеральные ценности западного образца, столкнувшись с традиционным укладом местных обществ, в том числе с присущими им корпоративными, кланово-родственными связями — фактически не действуют.



Президент США Вудро Вильсон учит латиноамериканских политиков: "Нельзя поддерживать тех, кто стремится к власти в личных целях". Карикатура The Wall Street Journal, 1911 г.

История изобилует примерами, когда придя к власти, президенты той или иной латиноамериканской страны, почти сразу разгоняли парламенты, меняли судей и переписывали конституции, расширяя президентские полномочия и наделяя себя практически неограниченной властью. Среди последних красноречивых примеров — Венесуэла и Перу 90-х годов прошлого века при президенте Уго Чавесе и Альберто Фухимори, а также Аргентина, где начало настоящей «войны» с Верховным судом (к слову, наделенным почти такой же юрисдикцией как Верховный суд в США) положил Хуан Перон. Избранный в 1946 году президентом на демократических принципах, совсем скоро он стал настоящим диктатором.

С тех пор подобная практика стала почти привычной в Аргентине. Кто бы ни приходил к власти, даже демократическим путем, например Карлос Менем — пытался подчинить себе каким-либо образом суд — иногда подкупом, а иногда и угрозами, и изменить под себя основной закон страны. Начинали обычно с нормы о предельном сроке пребывания у власти президента, а заканчивали пренебрежением другими правовыми нормами. Широкие слои не могли никак повлиять на этот пагубный процесс, а приближенные к президенту элиты только радовались временным преференциям, полученных в результате асимметрии власти. Как заметил великий аргентинец Хорхе Луис Борхес, «легковерные сердца пригородов охотно верят любым обещаниям и готовы отдать свой голос за любого, кто захочет их соблазнить…». Правда, самому Борхесу лишь одно рукопожатие с Пероном стоило потери Нобелевской премии по литературе. Впрочем, это отдельная история.

Украинская конституция: она есть, надо еще добиться, чтобы выполнялась…

Украинская конституционная традиция имеет давнюю, но не постоянную историю. Конечно, она испытала влияния — и западное, и российское. Вершиной украинского конституционализма Нового времени считается Конституция Пилипа Орлика 1710 года — выдающийся образец политико-философской и правовой мысли ХVIII века. Принцип свободы индивида всегда лежал в основе всех документов конституционного значения в Украине, в отличие, скажем от России, где доминирующими были традиции жесткого авторитаризма.



Конституция Пилипа Орлика 1710 года

Впрочем, длительные периоды отсутствия государственности — разгром, совершенный Золотой Ордой, времена Руины, более чем 350-летнее пребывание большой части современной Украины в составе Российской империи и СССР — отрицательно сказались прежде всего на общей правовой культуре украинцев, воспитав и правовой нигилизм, и недоверие, а иногда и отрицание самой ценности права.

Сталинская конституция 1936 года — выдающийся в своем роде документ, с одной стороны гарантировала человеку все права, а с другой, на практике, ничего из этого не выполнялось и не было в мире существ бесправнее, чем, «советский» человек — его могли без суда и следствия схватить, отправить в ссылку, в лагеря, расстрелять, заморить голодом, как украинских крестьян…



Все для блага человека… По крайней мере, одного

В Конституции СССР 1978 года вообще отсутствовало слово «человек» — только «гражданин». Людям же приходилось всячески подстраиваться под государство: говорить одно, делать другое; обходить закон, давать где надо взятки и тому подобное. Все это со временем способствовало «двоемыслию», достигшему апогея в брежневский период.

Сергей Аверинцев, известный русский мыслитель, любил приводить в пример почти анекдотический рассказ об одной своей немецкой знакомой, которая приехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) и захотела в первый же день попасть в Летний сад. Что она сделала? Конечно, как нормальный человек, подошла к центральному входу. Но там прочитала объявление о том, что «Летний сад закрыт на просушку». Она расстроилась, развернулась и ушла. Вечером она рассказала о случившемся своим друзьям. Но те, вместо того, чтобы посочувствовать ей, долго смеялись, ведь надо было немного пройти и через лазейку спокойно попасть в сад. И вообще, как можно было не увидеть, что Летний сад полон людей, которые там спокойно гуляют?! После этого урока немка сделала вывод, который следовало бы печатать во всех учебниках «советологии»: «У вас везде стена, но в стене всегда дыра».



«У вас везде стена, но в стене всегда дыра»

Одной из главных черт советского правового наследия было полное подчинение судебной системы политической — это порочная практика оказалась чрезвычайно губительной и живучей, а ее влияние украинское общество испытывает на себе до сих пор. Ситуация, когда судьи принимают те или иные решения под непосредственным давлением кого-то «сверху», или просто учитывая политическую конъюнктуру в стране, пренебрегая верховенством права — чисто советская традиция, когда суды негласно были подчинены ЦК и КГБ. И мы, к сожалению, от этой беды до сих пор не избавились, несмотря на все разговоры и обещания.

А так что ж… Нынешний украинский Основной Закон соответствует лучшим образцам западного конституционализма, основанного на идеях демократии и права. Но будет ли он действенным, а не фасадным, номинальным — вроде недавней и недоброй памяти «конституции» Сталина / Брежнева — зависит от каждого из нас.

Світлана Шевцова, Киев

По материалам: ukrinform.ru