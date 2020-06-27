Правительство определило график повышения минимальной зарплаты

27.06.2020 20:46

Укринформ

Правительство во исполнение задания Президента Владимира Зеленского определил предварительный график повышения минимальной заработной платы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Офисе Президента отмечают, что Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко сделали соответствующие расчеты, и сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. В частности, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года — до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн.

«Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев — главный показатель нашей эффективности», — подчеркнул Президент.

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В ОП напомнили, что, ставя задачу Кабинета министров повысить уровень минимальной заработной платы, Зеленский подчеркнул, что украинцы заслуживают достойной зарплаты.

«Знаю, это нелегко — взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти», — заявил глава государства.

По материалам: ukrinform.ru