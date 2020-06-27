Президент ко Дню Конституции наградил представителей науки, культуры и спорта

27.06.2020 20:43

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами государственных и общественных деятелей, выдающихся личностей науки, культуры и спорта.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"По случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения", — говорится в сообщении.

В частности, согласно документу, вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Валерий Борзов награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени, главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному Светлана Саидова — орденом княгини Ольги II степени, а старшему тренеру-преподавателю специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 16 Ирине Пустовойт присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».

Орденом князя Ярослава Мудрого и II степени награждены солист-вокалист Василий Зинкевич, артистка балета — ведущий мастер сцены государственного предприятия «Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко» Елена Филипьева.

Генеральный директор — художественный руководитель театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский академический театр оперетты» Богдан Струтинский удостоен ордена "За заслуги" I степени), директор — художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра Андрей Билоус, директор — художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Ростислав Держипольский, телеведущая, общественный деятель Мария Ефросинина — ордена "За заслуги" III степени.

Певицы Ирина Билык и Тина Кароль награждены орденом княгини Ольги III степени.

Артисту театра и кино Олегу Филимонову присвоено звание «Народный артист Украины», певцу и композитору Арсену Мирзояну и певцу, композитору, продюсеру Алексею Потапенко — звание «Заслуженный артист Украины». Режиссеры Нариман Алиев и Антонио Лукич получили звание «Заслуженный деятель искусств Украины».

Кроме того, генеральный директор общества «Информационное агентство «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, ведущая телевизионной службы новостей ТРК «Студия «1+1» Алла Мазур — орденом княгини Ольги II степени, а главный продюсер телевизионной службы новостей ТРК «Студия «1+1» Елена Несмиян — орденом "За заслуги" I степени посмертно.

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Государственных наград удостоены также председатель правления общественной организации «Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров «Собратья объединенные» Ярослав Билас (орден "За заслуги" III степени) и оперуполномоченный сектора Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский (орден «За мужество» III степени, посмертно).

Как сообщалось, 19 июня в Днипре во время задержания подозреваемого в разбойном нападении от огнестрельных ранений погиб 26-летний полицейский Дарвин Потуданский.

Будучи раненым и истекая кровью, он смог выхватить оружие у нападавшего, задержать его и одеть на него наручники. От ранений работник полиции скончался.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru