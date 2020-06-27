Украинский политзаключенный в РФ Шумков узнал, что российский омбудсмен им недовольна

27.06.2020 05:19

Укринформ

Украинский политзаключенный в России Александр Шумков сообщает о том, что по его информации российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова недовольна его общественной позицией.

Об этом Шумков сообщил латвийской активистке Татьяне Лазде, которая передала копию письма Укринформу.

«Пока у меня были суды, также виделся с адвокатом. Узнал, что (российский омбудсмен, Татьяна, — ред.) Москалькова недовольна мною и моей позицией. Видимо, плохо исправляюсь. Ну а чего можно было ожидать от уполномоченной по правам пятой колонны Кремля в соседних странах», — пишет Шумков.

При этом он вспоминает, как российский омбудсмен в прошлом году прилетала в Херсон к Кириллу Вышинскому (был вывезен в Россию во время обмена в сентябре прошлого года), «в то время, как в тверском СИЗО вовсю применялись пытки». «А сейчас этот Вышинский выслуживается перед своими кремлевскими хозяевами – в прямом эфире главного российского канала поносит и унижает Украину. Да, очень сильно устал я от всей этой пропаганды, которая льется со всех местных каналов. Скорей бы это все окончилось», — отмечает политзаключенный.

В письме он также выразил тревогу по поводу дела Сергея Стерненко в Украине.

Письмо датировано 24 июня.

3 июня Второй кассационный суд общей юрисдикции, который рассмотрел кассационную жалобу руководства ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по Тверской области на постановление Тверского областного суда, которым были признаны незаконными и необоснованными решение администрации колонии о взысканиях в виде содержания в ШИЗО и ПКТ, наложенных на Александра Шумкова. Суд отклонил жалобу руководства колонии.

Как сообщалось, бывший охранник Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 года приговорен Севским судом Брянской области РФ к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".

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9 декабря Шумков сообщил, что за отказ в сотрудничестве в качестве «засекреченного свидетеля» ФСБ угрожал ему невключением в список на возможный обмен и даже тем, что «вообще живым из России не вернется».

Мировая управа Союза украинской молодежи просила Президента Украины Владимира Зеленского включить политзаключенного Александра Шумкова в перечень лиц, в отношении которых ведутся переговоры о возвращении в Украину.

По материалам: ukrinform.ru