Украину признали страной с высокими темпами распространения COVID-19

27.06.2020 14:18

Укринформ

Украина попала в список стран с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Тelegram-канал Коронавирус-инфо.

«Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19. В этом списке также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдавия и Швеция», — говорится в сообщении.

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Чтобы количество заболеваний не достигало критической отметки, украинцам следует соблюдать рекомендации Минздрава, следить за личной гигиеной и не забывать о том, что карантин до сих пор действует.

По состоянию на 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 065 случаев COVID-19, за сутки — 948 новых. Зафиксировано всего 1 086 летальных случаев. Выздоровели 18 299 человек.

По материалам: ukrinform.ru