Степанов назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

28.06.2020 10:39

Укринформ

За последние сутки наибольше новых случаев заболевания COVID-19 зафиксированы во Львовской, Ривненской и Закарпатской областях.

Об этом на брифинге 28 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской области — 173, Ривненской области — 93, Закарпатской — 86", — сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки заболели 917 человек, из них 61 ребенок и 65 медработников.

"Были госпитализированы 237 человек. Я могу сказать, что это такой очередной антирекорд по количеству госпитализированных лиц", — подчеркнул министр.

Читайте также: Количество пневмоний, которые выявляют за сутки в Украине, возросло почти втрое

Он сообщил, что за последние сутки зафиксировано 19 летальных случаев. При этом выздоровели 233 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 42 982 человека. Из них 3147 детей, а также 6580 медработников.

В общем выздоровели 18934 лица, а летальных случаев — 1129.

Также Степанов сообщил, что за предыдущие сутки было совершено 14 169 тестирований, из них 9645 исследований методом ПЦР, а также 4524 методом ИФА.

Как сообщалось, по состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19, за сутки — 917 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru