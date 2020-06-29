Более 90% украинцев считают, что меню в заведениях питания должно быть на украинском языке
В Киевском международном институте социологии поделились результатами интересно соцопроса по поводу украинского языка в меню кафе и ресторанов Украины. Особый интерес он вызывает на фоне недавней истории с украинскими филиалами McDonald’s, где меню только на украинском и английском языках.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на результаты соцопроса.
Отвечая на вопрос, на каком языке должно быть меню в украинских заведениях питания, респонденты ответили так:
- на украинском и русском языках по всей Украине — 40%
- обязательно на украинском и дополнительно на русском, где этого желает большая часть населения — 27%
- только на украинском языке по всей стране — 25%
- только на русском языке и дополнительно на украинском, где этого желает большая часть населения — 1%
- только на русском язык по всей стране — 0%
В совокупности получается, что 92% украинцев считают, что меню в кафе/ресторанах должно быть на украинском (вместе с дублированием на русский или без него). 41% опрошенных уверены, что меню должно быть на русском (с дублированием на украинский язык или без него)
Опрос проводился с 20 по 23 июня по всей территории Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО) методом телефонного интервью. В опросе приняли участи 2000 респондентов.
Напомним, ранее мы сообщали о языковом скандале в McDonald’s.