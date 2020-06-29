Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 29 июня
Число заболевших за прошедшие сутки в Украине куда ниже, нежели за всю прошлую неделю. В общем же в нашей стране выявлено уже 43 628 заболевших коронавирусом. В мире COVID-19 зафиксирован более чем у 10,2 миллиона людей.
Об этом передает «НБН«.
Согласно последним данным СНБО в Украине по состоянию на 29 июня числится 43 628 заболевших коронавирусом. За вчерашний день COVID-19 лабораторно подтвердили у 646 человек.
В общем же от вируса в Украине:
- умерли — 1 147 человек (+ 18 за день)
- вылечились — 19 027 человек (+ 93 за день)
- продолжают лечение — 23 454 человек
Ситуация с коронавирусом в областях и Киеве выглядит так:
- Львовская область — 5 292 (+ 115)
- г. Киев — 4 980 (+ 45)
- Черновицкая область — 4 745 (+ 59)
- Ровенская область — 3 638 (+ 70)
- Закарпатская область — 2 792 (+ 66)
- Киевская область — 2 546 (+ 40)
- Ивано-Франковская область — 2 350 (+ 50)
- Волынская область — 2 312 (+ 84)
- Харьковская область — 2 098 (+ 16)
- Тернопольская область — 1 913 (+ 20)
- Винницкая область — 1 846 (+ 13)
- Одесская область — 1 632 (+ 31)
- Житомирская область — 1 404 (+ 8)
- Днепропетровская область — 1 087 (+ 0)
- Хмельницкая область — 798 (+ 7)
- Кировоградская область — 646 (+ 0)
- Черкасская область — 642 (+ 0)
- Запорожская область — 570 (+ 2)
- Черниговская область — 535 (+ 9)
- Донецкая область — 481 (+ 2)
- Николаевская область — 442 (+ 6)
- Полтавская область — 312 (+ 2)
- Сумская область — 296 (+ 1)
- Херсонская область — 191 (+ 0)
- Луганская область — 80 (+ 0)
Больше всего новых случаев COVID-19 снова выявлено во Львовской области. В общем же, больше всего заболевших в стране припадает на Северо-Западные регионы. А вот на Востоке, Юге и Центре этот показатель куда меньше.
Тем временем в мире уже зафиксировано 10 249 840 случаев коронавируса. Их них:
- умерли — 504 491
- вылечились — 5 557 980
Больше всего случаев коронавируса выявлено в таких государствах как:
- США — 2 637 077
- Бразилия — 1 345 254
- Россия — 634 437
- Индия — 549 197
- Великобритания — 311 151
- Испания — 295 850
- Перу — 279 419
- Чили — 271 982
- Италия — 240 310
- Иран — 222 669
- Мексика — 216 852
- Пакистан — 206 512
- Франция — 199 476
- Турция — 197 239
- Германия — 194 846
- Саудовская Аравия — 182 493
- ЮАР — 138 134
- Бангладеш — 137 787
- Канада — 105 193
Напомним, ранее мы сообщали, что большинство украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно.