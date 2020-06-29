Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 29 июня

Число заболевших за прошедшие сутки в Украине куда ниже, нежели за всю прошлую неделю. В общем же в нашей стране выявлено уже 43 628 заболевших коронавирусом. В мире COVID-19 зафиксирован более чем у 10,2 миллиона людей.

Об этом передает «НБН«.

Согласно последним данным СНБО в Украине по состоянию на 29 июня числится 43 628 заболевших коронавирусом. За вчерашний день COVID-19 лабораторно подтвердили у 646 человек.

В общем же от вируса в Украине:

умерли — 1 147 человек (+ 18 за день) вылечились — 19 027 человек (+ 93 за день) продолжают лечение — 23 454 человек

Ситуация с коронавирусом в областях и Киеве выглядит так:

Львовская область — 5 292 (+ 115)

г. Киев — 4 980 (+ 45)

Черновицкая область — 4 745 (+ 59)

Ровенская область — 3 638 (+ 70)

Закарпатская область — 2 792 (+ 66)

Киевская область — 2 546 (+ 40)

Ивано-Франковская область — 2 350 (+ 50)

Волынская область — 2 312 (+ 84)

Харьковская область — 2 098 (+ 16)

Тернопольская область — 1 913 (+ 20)

Винницкая область — 1 846 (+ 13)

Одесская область — 1 632 (+ 31)

Житомирская область — 1 404 (+ 8)

Днепропетровская область — 1 087 (+ 0)

Хмельницкая область — 798 (+ 7)

Кировоградская область — 646 (+ 0)

Черкасская область — 642 (+ 0)

Запорожская область — 570 (+ 2)

Черниговская область — 535 (+ 9)

Донецкая область — 481 (+ 2)

Николаевская область — 442 (+ 6)

Полтавская область — 312 (+ 2)

Сумская область — 296 (+ 1)

Херсонская область — 191 (+ 0)

Луганская область — 80 (+ 0)

Больше всего новых случаев COVID-19 снова выявлено во Львовской области. В общем же, больше всего заболевших в стране припадает на Северо-Западные регионы. А вот на Востоке, Юге и Центре этот показатель куда меньше.

Тем временем в мире уже зафиксировано 10 249 840 случаев коронавируса. Их них:

умерли — 504 491 вылечились — 5 557 980

Больше всего случаев коронавируса выявлено в таких государствах как:

США — 2 637 077

Бразилия — 1 345 254

Россия — 634 437

Индия — 549 197

Великобритания — 311 151

Испания — 295 850

Перу — 279 419

Чили — 271 982

Италия — 240 310

Иран — 222 669

Мексика — 216 852

Пакистан — 206 512

Франция — 199 476

Турция — 197 239

Германия — 194 846

Саудовская Аравия — 182 493

ЮАР — 138 134

Бангладеш — 137 787

Канада — 105 193

Напомним, ранее мы сообщали, что большинство украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно.