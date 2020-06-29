Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 29 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0

 

Число заболевших за прошедшие сутки в Украине куда ниже, нежели за всю прошлую неделю. В общем же в нашей стране выявлено уже 43 628 заболевших коронавирусом. В мире COVID-19 зафиксирован более чем у 10,2 миллиона людей.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — zakarpattya.net.ua

Об этом передает «НБН«.

Согласно последним данным СНБО в Украине по состоянию на 29 июня числится 43 628 заболевших коронавирусом. За вчерашний день COVID-19 лабораторно подтвердили у 646 человек.

В общем же от вируса в Украине:

  1. умерли — 1 147 человек (+ 18 за день)
  2. вылечились — 19 027 человек (+ 93 за день)
  3. продолжают лечение — 23 454 человек

Ситуация с коронавирусом в областях и Киеве выглядит так:

  • Львовская область — 5 292 (+ 115)
  • г. Киев — 4 980 (+ 45)
  • Черновицкая область — 4 745 (+ 59)
  • Ровенская область — 3 638 (+ 70)
  • Закарпатская область — 2 792 (+ 66)
  • Киевская область — 2 546 (+ 40)
  • Ивано-Франковская область — 2 350 (+ 50)
  • Волынская область — 2 312 (+ 84)
  • Харьковская область — 2 098 (+ 16)
  • Тернопольская область — 1 913 (+ 20)
  • Винницкая область — 1 846 (+ 13)
  • Одесская область — 1 632 (+ 31)
  • Житомирская область — 1 404 (+ 8)
  • Днепропетровская область — 1 087 (+ 0)
  • Хмельницкая область — 798 (+ 7)
  • Кировоградская область — 646 (+ 0)
  • Черкасская область — 642 (+ 0)
  • Запорожская область — 570 (+ 2)
  • Черниговская область — 535 (+ 9)
  • Донецкая область — 481 (+ 2)
  • Николаевская область — 442 (+ 6)
  • Полтавская область — 312 (+ 2)
  • Сумская область — 296 (+ 1)
  • Херсонская область — 191 (+ 0)
  • Луганская область — 80 (+ 0)

Больше всего новых случаев COVID-19 снова выявлено во Львовской области. В общем же, больше всего заболевших в стране припадает на Северо-Западные регионы. А вот на Востоке, Юге и Центре этот показатель куда меньше.

Тем временем в мире уже зафиксировано 10 249 840 случаев коронавируса. Их них:

  1. умерли — 504 491
  2. вылечились — 5 557 980

Больше всего случаев коронавируса выявлено в таких государствах как:

  • США — 2 637 077
  • Бразилия — 1 345 254
  • Россия — 634 437
  • Индия — 549 197
  • Великобритания — 311 151
  • Испания — 295 850
  • Перу — 279 419
  • Чили — 271 982
  • Италия — 240 310
  • Иран — 222 669
  • Мексика — 216 852
  • Пакистан — 206 512
  • Франция — 199 476
  • Турция — 197 239
  • Германия — 194 846
  • Саудовская Аравия — 182 493
  • ЮАР — 138 134
  • Бангладеш — 137 787
  • Канада — 105 193

Напомним, ранее  мы сообщали, что большинство украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно.


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