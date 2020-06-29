На шахте в Луганской области произошел обвал: есть погибший
Трагедия случилась поздно вечером в воскресение, 28 июня на шахте «Привольнянская», что в Лисичанске.
О происшествии на своей странице в Facebook поведал народный избранник Михаил Волынец, пишет «НБН«.
«В 22:30 28 июня на шахте «Привольнянская» случился обвал. К сожалению, один шахтер погиб. Ещё одного горянка с многочисленными переломами госпитализировали в местную больницу… Соболезную родным погибшего».
Что именно стало причиной обвала на данный момент не известно.
Напомним, ранее мы писали, что в Китае из-за землетрясения случился обвал на шахте.
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