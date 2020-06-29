На шахте в Луганской области произошел обвал: есть погибший

Трагедия случилась поздно вечером в воскресение, 28 июня на шахте «Привольнянская», что в Лисичанске.

О происшествии на своей странице в Facebook поведал народный избранник Михаил Волынец, пишет «НБН«.

«В 22:30 28 июня на шахте «Привольнянская» случился обвал. К сожалению, один шахтер погиб. Ещё одного горянка с многочисленными переломами госпитализировали в местную больницу… Соболезную родным погибшего».

Что именно стало причиной обвала на данный момент не известно.

Напомним, ранее мы писали, что в Китае из-за землетрясения случился обвал на шахте.