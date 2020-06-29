Турок пытался вывезти через Черноморский порт более 20 килограммов янтаря

29.06.2020 01:50

Укринформ

Гражданин Турции пытался вывезти через Черноморский порт 23 кг янтаря, из них 16 кг обработанного.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Вчера вечером в Черноморском порту пограничники совместно с таможенниками осуществляли оформление теплохода Sea Partner на выезд в Турцию. Около 20.00 на погранично-таможенный контроль прибыло грузовое транспортное средство Mercedes турецкой регистрации под управлением гражданина Турции. В результате осмотра автомобиля погранично-таможенная группа обнаружила скрытый в кабине водителя "солнечный камень" ", — говорится в сообщении.

По информации пограничников, иностранец заблаговременно подготовился к путешествию и скрыл янтарь в полиэтиленовых пакетах в обшивке спального места.

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Всего пограничники Одесского отряда достали из тайника почти 23 кг камней, из них примерно 16 кг обработанного.

Предварительная стоимость бренда составляет около 310 тысяч гривень. Транспортное средство без прицепа оценено примерно в 350 тысяч гривень, оно изъято до решения суда.

По материалам: ukrinform.ru