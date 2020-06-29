В Киев на бессрочную акцию протеста отправляются украинские шахтеры

Как сообщили в Независимом профсоюзе шахтеров Украины, горняки недовольны задолженностями по зарплате и покупками российского угля.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

Глава профсоюза Михаил Волынец сообщил, что со вторника, 30 июня, в столице начнутся бессрочные протесты украинских шахтеров. Как отметил Волынец, в Киев уже отправились шахтеры из «Мирноградугля», «Доброполляугля» и «Селидовугля»:

«Горняки требуют, чтобы им выплатили все задолженности по зарплатам, а это — 622,5 миллиона гривен по состоянию на 24 июня 2020 года. Мы также хотим, чтобы был введен запрет на покупку угля из России и Беларуси и чтобы возобновили работу блоков ТЭС, которые годами ранее перевели с антрацита на газовый уголь».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский пообещал разобраться с зарплатами шахтеров.