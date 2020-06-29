В Украине заболеваемость пневмонией за месяц выросла вдвое
В Украине заболеваемость пневмонией за месяц выросла вдвое
29.06.2020 10:44
Укринформ
Из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер, еще один горняк травмирован.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер", — написал он.
По словам Волынца, еще одного шахтера с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г. Лисичанск.
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В ГУ ГСЧС в Луганской области подтвердили Укринформу гибель шахтера.
"Вчера вечером один горняк погиб, а один находится в больнице", — сказала оперативный дежурный областного управления.
По материалам: ukrinform.ru