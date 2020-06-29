Выходят из дома и не возвращаются: жители «ДНР» обеспокоены частым исчезновением людей

Жители временно оккупированного Донецка и Макеевки в социальных сетях сообщают о том, что все чаще в их городах стали без вести пропадать люди. Местные жители сильно обеспокоены по этому поводу.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Дончане и макеевчане в социальных сетях пишут, что в последнее время в их городах стали без вести пропадать люди. По словам местных жителей, люди выходят из дома и больше не возвращаются.

Например, в Макеевке уже 2 недели разыскивают мужчину 1982 года рождения, зовут его Владимир Рябов. В социальных сетях жители Макеевки пишут, что мужчина собирался ехать к родителям, которые тоже живут в его родной Макеевке. Местные жители пишут, что он вышел из дома и больше его с тех пор никто не видел. На данный момент место нахождения мужчины неизвестно.

Жители Макеевки в социальных сетях пишут своих версии, куда мог пропасть мужчина. Некоторые пользователи соцсетей пишут, что его могла задержать «полиция ДНР» и сейчас он может находиться в одном из отделов.

Другие же комментаторы считают, что мужчину необходимо искать «в окопах». Жители Макеевки предполагают, что возможно, мужчина сейчас находится в рядах НВФ.

«Что-то в Макеевке очень часто стали люди пропадать», — отмечают пользователи социальных сетей.

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