Чехия дает Украине 5,5 миллиона на предотвращение COVID-19 в больницах

30.06.2020 17:34

Укринформ

Чешское правительство утвердило программу помощи MEDEVAC для ряда стран, которые нуждаются в поддержке, к числу которых отнесена Украина.

Об этом сообщает на своем сайте Министерство внутренних дел Чешской Республики.

"Чешская Республика предоставит по 5 млн крон (около 5,5 млн грн — ред.) помощи на систему оказания ортопедических и реабилитационных услуг в Мали, систему предоставления реконструктивной хирургии беженцам и другим уязвимым людям в Ливане, а также на улучшение здравоохранения и предотвращение распространения COVID-19 в медицинских учреждениях в Украине", — говорится в сообщении.

Приоритеты программы MEDEVAC — направление врачей за рубеж и одновременно развитие медицинской инфраструктуры на местах. Этот способ поддержки является лучшим, особенно в случаях, когда невозможно отправить чешскую медицинскую команду, например, из соображений безопасности в стране назначения, отметили в МВД ЧР.

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В дополнение к указанным 15 млн крон правительство утвердило предложение Министерства внутренних дел также предоставить пожертвования на общую сумму 72 млн крон через программу помощи на местах — региону Балкан и региону MENA (Ближний Восток и Северная Африка). В частности, 27 млн чешских крон предназначены для поддержки системы миграции в Греции, 20 млн — для поддержки доступа к процедурам предоставления убежища и интеграционных мер во время пандемии в Сербии. Чешская Республика поддержит 15 млн кронами общий с Данией проект поддержки потенциала убежища и расширения сотрудничества на миграционном маршруте центрального и западного Средиземноморья, и еще 10 млн крон поддержку сирийских беженцев в Ливане, которые пострадали от коронавирусного кризиса.

Сумма одобренной в понедельник, 29 июня, помощи составляет 87 млн крон. Всего для прямой помощи зарезервировано в этом году 189 млн крон.

По материалам: ukrinform.ru