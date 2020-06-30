Журналисты просят Раду отклонить законопроект "О медиа"

30.06.2020 13:13

Укринформ

Верховная Рада должна отклонить проект закона «О медиа», поскольку он нарушает право на свободу слова.

Об этом говорится в коллективном обращении журналистов к руководству государства и народным депутатам, обнародованном на сайте Национального союза журналистов Украины.

«Мы не поддерживаем законопроект №2693 "О медиа", предложенный рядом народных депутатов, поскольку он нарушает право на свободу выражения взглядов, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод. Мы согласны с негативной оценкой законопроекта, данной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Главным научно-экспертным управлением Верховной Рады», — говорится в обращении, где также отмечается, в частности, что экспертную оценку Совета Европы касательно законопроекта на официальный запрос Комитета по гуманитарной и информационной политике почему-то так и не обнародовали.

Как говорится в обращении, в соответствии с международными нормами и Конституцией Украины, право на свободу выражения взглядов имеет ограничения, но они допустимы только если необходимы в демократическом обществе. Законы, касающиеся фундаментальных прав человека, должны быть точными, создавать безопасную и благоприятную среду для коммуникаций и публичных дебатов и соответствовать международным стандартам.

«Нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа, по заключениям экспертов, предоставляют органам государственной власти полномочия на "установление правды". Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц. Но согласно международным соглашениям выражения противоречивых мнений, при условии отсутствия призывов к насилию или дискриминации, не должны подлежать ограничению», — подчеркивают авторы обращения.

Они считают, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, «полномочия которого предлагают расширить таким образом, что они, очевидно, будут выходить за рамки, определенные Конституцией Украины, останется политическим органом, подбор кандидатур в который станет еще более произвольным».

Медийщики отмечают, что законопроект предусматривает возможность блокирования любого в интернете, даже если это не средство массовой информации и поэтому фактически не подпадает под компетенцию Нацсовета, а также возможность отмены регистрации медиа на основании очень широко сформулированных причин, что может привести к запрещению всего контента СМИ в течение неопределенного времени. Это является непропорциональной мерой ограничения права на свободу выражения, которую могут использовать как инструмент цензуры.

По мнению авторов обращения, эффективные меры государства по информационной безопасности должны базироваться на Конституции и международных соглашениях Украины, а не оправдывать расширение полномочий государства по контролю над контентом внутри страны.

«Мы поддерживаем рекомендации экспертов по внедрению более разумного и менее навязчивого государственного вмешательства в регулирование работы средств массовой информации. Мы против закрепления позиций коммунальных СМИ, которые уже работают, и учреждения новых подобных медиа. Возвращение к газетам, телевидению и радио за счет средств местных бюджетов — это шаг назад, а не осовременивание законодательства. Изменения, в которых действительно нуждается медиа-законодательство, — это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, рост возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно — со стороны государства) выполнять свою работу», — говорится в документе.

Авторы обращения убеждены, что «инициатива регулирования такой чувствительной сферы, как свобода слова, не может идти исключительно от политиков, которые всегда руководствуются сиюминутными интересами». И отмечают, что ни журналисты, ни отрасль не призывали народных депутатов ввести дополнительное регулирование медиа и журналистов, а обсуждение уже зарегистрированного законопроекта считают чисто формальным. По его результатам не были учтены даже рекомендации экспертов международных организаций, утверждают они.

«Мы считаем, что Верховная Рада должна отклонить законопроект. Мы настаиваем на изучении опыта стран ЕС по внедрению директивы № 2018/1808 об аудиовизуальных медиа-услугах, оценке ее влияния на различные сферы в Украине и общего анализа влияния, равноправном диалоге журналистов, средств массовой информации и органов государственной власти для гармонизации законодательства на благо развития Украины и дальнейшего демократического развития», — подчеркивают в обращении представители журналистских, медийных и общественных организаций, средств массовой информации.

Как сообщал Укринформ, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики перенес на 1 июля рассмотрение новой редакции законопроекта №2693-д «О медиа».

Ранее, 19 мая, Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

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30 апреля Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект направить Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики для подготовки на повторное первое чтение.

Комитет рекомендовал на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить новую редакцию проекта закона о медиа с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

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Законопроект №2693 "О медиа" зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как объединение функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

По материалам: ukrinform.ru